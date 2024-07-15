Комплекты книг по финансовой грамотности для незрячих и слабовидящих людей поступили в Липецкую областную специальную библиотеку для слепых. Издания изготовлены по инициативе Банка России и выполнены укрупненным шрифтом и шрифтом Брайля. Каждый комплект книг состоит из двух томов и содержит практические советы по ключевым темам финансовой грамотности: как грамотно взять кредит, что делать при потере банковской карты, как противостоять кибермошенникам. Книги изготовлены московским издательско-полиграфическим предприятием, которое специализируется на печати учебной, научной и художественной литературы для незрячих и слабовидящих. Уровень качества изданий соответствует самым высоким стандартам.

Посетителями липецкой библиотеки являются 3000 человек. Многие интересуются важной темой финансов. Новые книги помогут читателям повысить уровень финансовой грамотности и оставаться полноправными пользователями финансовых услуг, прокомментировали в Липецкой областной специальной библиотеки для слепых.

Всего в регионы России было направлено более 3000 комплектов книг по финансовой культуре, выполненных рельефно-точечным шрифтом. Издания получили более 300 организаций: библиотеки и школы-интернаты для незрячих и слабовидящих, центры реабилитации, общества слепых. Помимо книг незрячим и слабовидящим людям также доступен цикл аудиолекций «Финансовая культура», который появился по инициативе Банка России.

«Финансовая грамотность – это сейчас необходимый навык, которым должны обладать все граждане, включая детей, граждан старшего поколения. Замечательно, что при поддержке Банка России в Липецкой области проводится масштабный ликбез, которых охватывает даже людей с ограниченными возможностями здоровья», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.