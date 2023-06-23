Городские библиотеки закупили книги со шрифтом Брайля. Слепые и слабовидящие люди смогут прочитать 59 произведений. Книги с тактильным шрифтом существенно отличаются от обычных изданий. Для их изготовления используется более плотная бумага, а на странице помещается значительно меньше текста, чем на печатном листе. Так, например, «Евгений Онегин» Александра Пушкина занимает два, а «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова – три тома. Также читателям предложат произведения Достоевского, Ремарка, Гоголя, Франсуазы Саган, Шолохова и других известных авторов.

Средства на покупку книг со шрифтом Брайля получены в рамках национального проекта «Культура». Изднания поступят в библиотечно-информационный центр «Социальный», расположенный на улице Липовская, 2А. Будущей осенью это учреждение пополнит список муниципальных библиотек, работающих в статусе «модельная», то есть современная или образцовая. Одним из основных направлений его деятельности станет обслуживание граждан с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается, что фонд БИЦ «Социальный» и в дальнейшем будет пополняться книгами для слепых и слабовидящих.

«В регионе многое делается, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли жить интересной жизнью: посещать учреждения культуры, заниматься спортом, искусством, иметь множество других увлечений. Хочется верить, что усилий приложено достаточно, чтобы они не чувствовали себя пленниками своих домов, а были полноценными гражданами общества. Но эта работа обязательно будет продолжаться», – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.