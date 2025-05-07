Книгу легендарного лётчика Михаила Водопьянова переиздали в Липецкой области

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Ростелеком» поддержал идею переиздания книги «Полярный летчик», написанную Михаилом Васильевичем Водопьяновым. Уроженец села Студенки (сейчас – один из районов Липецка) стал одним из первых Героев Советского Союза за участие в операции по спасению экипажа парохода «Челюскин» и впервые совершил посадку самолета на Северном Полюсе. Он также с августа 1941 года защищал Родину в небе, лично совершая боевые вылеты.

Авиатор, который после выхода в запас увлекся литературным творчеством, написал сборник «Полярный летчик» о всемирно известной операции, покорении Арктики и боях на фронтах Великой Отечественной». Книга вышла в 1969 году и с тех пор неоднократно переиздавалась. В ней и можно прочитать непарадные, но трогательные и героические истории о поколении победителей: «Боевое крещение», «Штурман Фрося», «Родина зовет» и другие.

«Ростелеком» планирует передать тираж правительству Липецкой области для школ, библиотек и других учреждений культуры региона, чтобы с прозой Михаила Водопьянова могли познакомиться все желающие.

«Премьера сериала “Челюскин.Первые” от онлайн-кинотеатра Wink в Липецке, которую организовала наша компания, подарила нам знакомство с внучкой Михаила Васильевича Водопьянова, Марией Юрьевной. Она не только приняла участие в обсуждении картины, поделилась воспоминаниями, но и передала нам этот сборник. Он написан просто, но вдохновляет и захватывает с первых строк. Мы с радостью поддержали его переиздание, ведь это история страны, связывающая поколения. И символично, что книга выходит в особый для всех нас год — год 80-летия Великой Победы», —отметил Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком».

Также жители других регионов смогут познакомиться с книгой: часть тиража будет отправлена в Москву и другие регионы Центрального федерального округа.

«Сбылась моя мечта. У взрослых и детей есть теперь возможность читать новое издание книги “Полярный лётчик”. Это воспоминания моего дедушки о жизни и творчестве, о периоде, который можно назвать временем открытий, испытаний и подвигов – книга о любви к Родине! Она выдержала испытание временем, вдохновляя детей в нашей большой стране больше полсотни лет. Например, именно ее читал герой фильма “Два капитана”, мечтавший о полетах. Надеюсь, и новому поколению она будет интересна, а кому-то поможет выбрать профессию летчика», Мария Водопьянова,—рассказала внучка Героя Советского Союза Михаила Водопьянова.