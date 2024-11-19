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Книгу о лебедянских балконах написал краевед Валерий Акимов

3 минуты назад

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Краевед и реставратор из Лебедяни Валерий Акимов издал книгу «Лебедянские балконы». Издание содержит уникальные иллюстрации — редкие фотографии, эскизы и описания одноэтажных жилых домов с балконами-террасами, многие из которых не сохранились до настоящего времени. Книгу автор передаст в школы и библиотеки Липецкой области. 

Книга стала продолжением одноимённого проекта Валерия Акимова, который был поддержан Фондом культурных инициатив. Ранее энтузиаст восстановил два балкона в в домах на улице Интернациональной, 13 и улице Советской, 63 в историческом центре Лебедяни. Сейчас там проводятся экскурсии, пленэры художников. 

«Сохранение исторического облика зданий и культурного наследия наших предков — это не просто дань прошлому, а живая связь поколений. Энтузиасты, которые посвящают своё время и силы этой важной работе, вносят огромный вклад в сохранение национальной культуры и идентичности», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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