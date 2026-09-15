Книжный мост между культурами

Восьмого сентября в этом году впервые в стране отмечался День языков народов Российской Федерации. Эта памятная дата установлена Указом Президента в целях сохранения и поддержки языкового многообразия нашего государства. Дата выбрана не случайно: 8 сентября — день рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова, который творил на двух языках — аварском и русском, став символом единства культур.

К этому событию в Среднематрёнской сельской библиотеке начала работу стендовая выставка «Гордость народа — родной язык» (6+). Материалы экспозиции рассказывают о языковом многообразии России, сохранении родных языков, традиций и культурного наследия народов нашей страны. Выставка вызывает большой интерес у посетителей разных возрастов. Она продлится до конца сентября.