Российские рестораны и кофейни выбирают липецкий кофе. Об этом сегодня руководство «Липецкой кофейной компании» сообщило заместителю губернатора региона Сергею Курбатову.

Компания с 2019 года является резидентом ОЭЗ «Липецк». За это время липецкий кофе получил широкое признание в России. Продукция реализуется в крупных торговых сетях в 13 российских регионах, пользуется спросом на маркетплейсах.

Как отмечают в компании, в последнее время интерес к липецкому кофе возрос, на него перешли более 300 ресторанов России, в том числе в Москве и Сочи. Также поставки налажены в крупные столичные спортивные центры. Развивается сотрудничество с дистрибьюторами из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рязани, Архангельска, Краснодарского края. Ведутся переговоры с Крымом и Казахстаном.

«Мы обсудили с коллегами перспективы. Сейчас очень удачное время, чтобы развивать этот бизнес. Проблем с логистикой сейчас у компании нет, предприятие не испытывает трудностей. Со своей стороны мы всегда готовы оказать поддержку и содействие», – прокомментировал вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов.

На сегодняшний день штат компании составляет 34 человека, в функционале которых контроль полностью автоматизированного оборудования по обжарке кофейных зёрен. Объём производства – от 100 тонн готовой продукции в месяц, но предприятие рассчитано на большие объёмы. До конца года «Липецкая кофейная компания» планирует запустить новый бренд с ярким вкусом и доступной ценой.

«В Липецкой области созданы привлекательные условия для ведения бизнеса, и они постоянно совершенствуются. Большинство крупных компаний не только остаются в регионе, но и продолжают развиваться. Мы открыты для сотрудничества, реализуем ряд мер поддержки, поддерживаем и приветствуем предприятия, готовые создавать новые и расширять уже имеющиеся производства», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.