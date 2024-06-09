Любое начинание просто «обречено» на успех, если идет от души, по велению сердца и при поддержке таких же единомышленников.

В каждом населенном пункте есть люди, которые готовы бескорыстно потрудиться на благо своей малой родины и не только в дни объявленных субботников: косят траву в общественных местах, делятся цветочной рассадой, убирают детские игровые площадки…

Если у вас, уважаемые читатели, есть желание рассказать о таких неравнодушных односельчанах, пишите или звоните к нам в редакцию. И мы обязательно напишем о тех, кто этого достоин. Ведь моральное поощрение еще никто не отменял, а принародно сказанное спасибо дорогого стоит.

БАБУШКА ВАЛЯ ВСЕХ ОРГАНИЗУЕТ

Однажды, проходя мимо детской площадки, что в районе Чамлычка, на улице Советской, увидела не совсем обычную по нашим временам картину. Стайка разновозрастных ребятишек увлеченно собирала в полиэтиленовые пакеты разбросанный здесь мусор. А руководила ими жительница этой улицы, пенсионерка Валентина Солопова.

— Мы несколько раз за год с ребятами наводим здесь порядок, — рассказывает Валентина. — Я их организую. Приношу из дома мусорные мешки, вместе убираем и относим в ближайший контейнер все, что сами же и накидали: фантики от конфет и мороженого, пластиковые бутылки из-под газировки, сломанные игрушки… А потом угощаю маленьких тружеников конфетами. Все довольны. Но, самое главное, дети начинают понимать, что мусорить в общественных местах — это плохо!

Пенсионерка Валентина Солопова организует местную детвору на уборку игровой площадки.

Бабушку Валю (так ее зовет местная детвора) мальчишки и девчонки уважают. Она взялась на добровольных началах присматривать за порядком на игровой площадке, о строительстве которой сама же когда-то и хлопотала вместе с другими активистами. А заодно и за самой детворой, облюбовавшей это место для игр и развлечений.

У ПОКЛОННОГО КРЕСТА СТАЛО ЕЩЕ КРАСИВЕЕ

Красивый поклонный крест, установленный на въезде в с. Демшинка, всегда содержался в образцовом порядке силами работников сельской администрации и неравнодушных селян.

В мае этого года по инициативе общественников территория вокруг него приобрела совершенно новый вид.

Демшинцы обустраивают территорию у поклонного креста, установленного на въезде в их село.

— Мы решили выложить вокруг креста бордюр из камней, — рассказывает глава Демшинского сельского поселения Наталия Глотова. — Выкрасили его в один цвет с постаментом, чтобы красиво было. Посадили однолетние и многолетние цветы. Цветочные семена и рассаду, а также краску принесли сами односельчане. Словом, каждый по мере сил внес свой вклад в благоустройство знакового для нашего села места.

ПОДЕЛИЛИСЬ РАССАДОЙ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ КЛУМБЫ

Многодетная семья из Талицкого Чамлыка вот уже на протяжении нескольких лет в мае делится цветочным посадочным материалом с местной школой.

Талицкие школьники высаживают в цветник петунию, за которой будут ухаживать все лето.

Вот и на этот раз десятиклассница Мария Ходова вместе с мамой Валентиной Николаевной передали рассаду петунии для посадки на клумбе у бюста Героя Советского Союза С.К. Нестерова. Школьники под руководством советника директора по воспитанию Раисой Михайловой подготовили территорию и высадили цветы.

Ухаживать за насаждениями (поливать, рыхлить, полоть) бу-дет весь школьный коллектив.

«БЕЗ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОМОЩНИКОВ НИКУДА»

Глава Дуровской сельской администрации Любовь Жданова очень тепло отзывается об односельчанах, готовых по первому зову прийти и бескорыстно поработать на благоустройстве общественных территорий.

Специалист Дуровской сельской администрации Марина Глотова вместе с другими односельчанами вышла на покраску бордюров в новом парке.

— Галина Левчук, Валентина Власова, Людмила Искандарова и многие другие, — боясь не назвать кого-то, перечисляет своих добровольных помощников Любовь Игоревна. — Например, на прошлой неделе человек пятнадцать вышло на покраску бордюров в парке в честь погибших воинов имени Сергея Кабанова. Трудились дружно, работа спорилась. Благодарна всем за помощь.

В последние годы в Дуровском сельском поселении ведется большая, видная всем работа по благоустройству. Отдельное направление — снос ветхих, аварийных и бесхозных зданий с дальнейшим обустройством освободившейся территории. Нынешней весной в центре села уже демонтированы остатки бывших ангаров. На очереди — снос здания общежития, точнее, того, что от него осталось.

— На этом месте одна из наших сельских активисток Наталья Долгошеева предложила разбить скверик для детей, — продолжает Любовь Игоревна. — Ее инициативу все одобрили, взявшись обустроить еще одну зону отдыха своими силами. Я, в свою очередь, обратилась в районную администрацию с просьбой поддержать материально это благое начинание. Надеюсь, у нас все получится.

ХОЗЯЮШКИ ИЗ ЗАРИ

Очередное заседание клуба «Хозяюшка» во II-й Александровской сельской библиотеке было посвящено теме огородничества и садоводства. Его участницы делились своим опытом по выращиванию богатого урожая, советовались, задавали друг другу вопросы.

А в завершение встречи приняли участие в посадке цветочной рассады, приобретенной Мазейской сельской администрацией для благоустройства центра д. Заря. Со знанием дела трудились Галина Демченкова, Валентина Насонова, Зинаида Кузина, Ольга Бутрина, Светлана Суханова, Лидия Пятницына, Раиса Панина.

— Мы каждый год проводим эту работу, — рассказывает заведующая сельской библиотекой Валентина Зубкова. — Помимо выделенной нам рассады петунии и вербены, сеем принесенные из дома семена других цветов. А потом заботливо ухаживаем за ними, чтобы все лето радовали односельчан.