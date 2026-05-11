Когда мы едины – мы непобедимы

Состоялась IX отчетно-выборная конференция ветеранской организации Добринского муниципального округа

В работе конференции приняли участие заместитель главы Добринского муниципального округа О.Н. Малыхин, депутаты областного Совета депутатов П.И. Путилин — генеральный директор союза строителей Липецкой области, почетный гражданин области и Г.Н. Крутских — руководитель ООО «Гелиос», руководители территориальных органов Добринского округа, а также заместитель председателя Липецкого областного совета ветеранов В.И. Иванов — почетный гражданин г. Липецка.

Из всех общественных объединений нашего муниципалитета организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов — одна из самых многочисленных. В 18 первичных ветеранских организациях насчитывается более трех тысяч человек.

Данные цифры привела в своем отчете председатель районного совета ветеранов Т.В. Шигина. В должности она проработала менее года, сменив на этом посту Л.С. Егорову. Но отчитывалась, как и полагается, за весь пятилетний период, прошедший с момента предыдущей конференции.

Сделано немало, подчеркнула докладчик. И во многом благодаря руководителям «первичек» — умным, инициативным, заботливым и внимательным к своим ветеранам людям.

Проведено 10 пленумов райсовета, 50 заседаний бюро, на которых рассматривали вопросы, продиктованные самой жизнью, социальным положением ветеранов в обществе.

— В уставе Всероссийской организации ветеранов подчеркнуто: мы должны содействовать утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей, активно участвовать в нравственном, патриотическом воспитании молодежи на примере людей старшего поколения и сложившихся в районе традиций, — акцентировала внимание собравшихся председатель. — Что же сделано?

К 80-летию Победы над фашизмом в округе собрана обширная информация о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны. Рядом с нами проживает 112 тружеников тыла, почти тысяча детей войны, 19 вдов, две несовершеннолетние узницы концлагерей. К сожалению, из участников той войны в округе остался лишь единственный человек — житель Добринки А.Н. Скворцов.

Первичные организации привлекают ветеранов к участию в традиционных мероприятиях, посвященных Дню Победы, празднику защитников Отечества, дням воинской славы, призывника, вывода войск из Афганистана, дням матери и отца, многим другим знаменательным датам.

В конце прошлого года районный совет ветеранов пригласил в большой зал администрации матерей тех парней, которые погибли в зоне специальной военной операции. Это была очень трогательная и печальная встреча. Со слезами на глазах.

— Я решилась провести эту встречу, чтобы хоть на какое-то время отвлечь матерей от горя, дать понять: их дети — герои, о них помнят и ими гордятся земляки, — сказала Т.В. Шигина.

Совет ветеранов старается объединить взрослых и детей. Подрастающее поколение должно знать славную историю своей малой родины, своего края. Ведь с нашим районом связаны имена не одной сотни людей, прославивших его.

У нас есть два Героя России: участник спецоперации майор Иван Каширин (уроженец с. Талицкий Чамлык), который в сентябре 2024 года, руководя группой спецназа, в течение семи дней сдерживал прорыв вражеской моторизованной колонны, рвавшейся на захват Курской АЭС, и Суламбек Осканов, ставший первым Героем России и получившим Золотую Звезду за то, что ценой собственной жизни спас от смерти десятки хворостянцев, уведя авиаборт пилотируемого им МиГа подальше от жилых домов.

Свыше 26 тысяч уроженцев Добринского района были участниками Великой Отечественной войны. В честь 10 из них — Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы — в 2000 году в Добринке появилась аллея с их бюстами.

Десятки парней Добринского района участвовали в военных конфликтах на территории Афганистана и Чечни. Рядом с нами сейчас проживают 83 участника афганских событий и 195 — других локальных конфликтов, в том числе на территории Северного Кавказа. А в эти дни добринцы — на переднем крае борьбы с неонацистами.

О них, ушедших от нас навсегда и поныне живущих рядом, мы не вправе забывать.

Этому способствуют проводимые совместно с ветеранами акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Я — гражданин России», на это направлена деятельность патриотических клубов, сформированных на базе общеобразовательных школ, музеев и музейных уголков, организация парт Героев. Незабываемые впечатления остаются у школьников от встреч, на которые к подросткам приходят ветераны боевых действий.

Одна из них — встреча учащихся гимназии с. Ольговка, носящей имя Героя Советского Союза И.М. Макаренкова, и Хворостянской школы, носящей имя первого Героя России С.С. Осканова, — была проведена с активом областного совета ветеранов. Председатель совета Л.А. Гусев и Герой Советского Союза Ю.И. Чурилов, лично знакомые с семьями Макаренкова и Осканова, так много интересного рассказали ребятам о жизни Героев, что подростки долго не отпускали гостей: задавали вопросы, рассказывали о своих школьных делах, фотографировались на память.

С особой ответственностью готовили это мероприятие хворостянские школьники. Они собрали богатейшие сведения о человеке, чьё имя с гордостью носит их школа. Этот материал позволит открыть музейную экспозицию.

Встреч, подобных этой, было множество: в школах, библиотеках, сельских Домах культуры. И подчинены они были единственной цели — помочь подросткам откорректировать собственный взгляд на жизнь, научиться любви и верности Родине.

Несмотря на то, что в деятельности ветеранской организации на первом месте стоит тема патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, объединение живет многогранной жизнью. И об этом говорила докладчик.

Ветеранская организация тесно взаимодействует с различными общественными объединениями округа — союзом женщин, обществом инвалидов, районной общественной организацией по защите и поддержке инвалидов и участников войны в Афганистане, локальных конфликтов и их семей, участниками проекта «Липецкое долголетие». Созданы и работают несколько клубов: «Родник, «Отдушина», «Вдохновение». В сентябре прошлого года впервые в Добринке прошел межрегиональный форум Липецкого регионального отделения союза женщин России под девизом «Семья и Родина едины». Хор добринских ветеранов принял участие в областном фестивале «Поют ветераны», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Преуспели члены ветеранской организации и в конкурсе сельских подворий. Семья Трусовых из Средней Матренки представляла наш район на областном уровне.

Отметила докладчик и о существенном вкладе в пропаганду деятельности ветеранской организации редакции газеты «Добринские вести», на страницах которой появляется немало материалов об участниках Великой Отечественной войны и военных конфликтов, военных волонтерах, об оказании гуманитарной помощи тем, кто находится в зоне СВО. Дважды на передовую уходили десятки экземпляров спецвыпуска районной газеты. А к великому Дню Победы бойцы специальной военной операции получат уникальный подарок — отпечатанные экземпляры газеты «Правда» от 10 мая 1945 года.

В нашем округе установлены 29 памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Проект газеты «В каждом селе есть свои обелиски» (автор — О.Ф. Фролова) рассказывает о каждом из них. После завершения публикаций данной серии материалов планируется выпустить многотиражный альбом.

П.И. Путилин поблагодарил ветеранов за приглашение принять участие в конференции:

— Я всегда рад оказаться в Добринском крае: на моей малой родине — в селе Верхняя Матренка, в бывшем ордена Ленина совхозе «Петровский», где проработал без малого 20 лет. Когда я пришел туда, в хозяйстве проживало 400(!) ветеранов войны. Поныне я помню всех их, светлая им память. Важно, чтобы и потомки не забывали славные истории жизни родного края. Для меня Добринский район (теперь округ) — лучший.

Заместитель главы округа О.Н. Малыхин отметил, что органы государственной власти тесно взаимодействуют с советом ветеранов. Это партнерство и впредь будет строиться на взаимном уважении и доверии.

Заместитель председателя Липецкого областного совета ветеранов В.И. Иванов, высоко оценив деятельность районной ветеранской организации, поблагодарил за долгую работу в качестве руководителя совета ветеранов Л.С. Егорову и пожелал больших творческих успехов вновь избранному председателю Т.В. Шигиной.

Виктор Иванович внес несколько конструктивных предложений.

— Добринская земля богата славными людьми, — отметил он. — Столько Героев Социалистического Труда, кавалеров ордена Трудовой Славы, сколько их есть у вас, нет ни в каком другом округе нашей области. Было бы здорово создать, к примеру, музей этих легендарных тружеников.

А второе предложение почетного гостя касалось нашего боевого земляка таличанина С.К. Нестерова — Героя Советского Союза, чей бюст установлен в Добринке на Аллее Героев и у здания Талицкой школы. Его именем назван город в Калининградской области. И Виктор Иванович ратовал за то, чтобы учащиеся Талицкой школы подружились с ребятами города Нестерова, установили видеосвязь со сверстниками, вели переписку.

Оба предложения делегаты конференции поддержали.

На конференции был рассмотрен ряд организационных вопросов.

В связи с преобразованием Добринского муниципального района в округ ветеранская организация впредь будет именоваться Добринской окружной организацией ветеранов Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Краткое наименование — Добринская окружная организация ветеранов ЛРО ВООВ.

Участники конференции избрали окружной совет ветеранов, в состав которого вошел 21 человек, бюро, состоящее из 5 человек, а также назвали имена троих делегатов на IX региональную отчетно-выборную конференцию.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

Фото Р. Панова.