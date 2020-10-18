Когда не было дорогих автомобилей. Более века назад у местных толстосумов было модно иметь конезаводы

Меня часто спрашивают: «Откуда приходится «черпать» материал для «Истоков». Это и архивные россыпи, и дореволюционные издания. Как попала в руки интересная работа Ивана Карловича Мердера «Список частных конских заводов». Издана она в 1878 году. Здесь можно почерпнуть интересные сведения о развитии коневодства и в нашем районе.

В это время в тогдашнем Усманском уезде насчитывалось 30 конных заводов и в их конюшнях ржали 100 жеребцов и 1072 матки. И стоит отметить, что это были не просто лошади. А рысистые. Как известно, в 1861 году в России было отменено крепостное право. Лишившись дармовой рабочей силы, некоторые помещики были вынуждены перестраивать свои хозяйства на новый лад – капиталистический. Кто-то стал применять новейшие агротехнику и наемный труд. А «прожигатели жизни» закладывали и перезакладывали свои имение, землю в банках и в конце концов разорялись.

Накопленное веками их предками богатство улетучивалось на аукционах и торгах. В 70-80–х годах «модно» стало обзаводиться конными заводами. Некоторые пытались поправить свое пошатнувшееся состояние.

Помещице Анне Васильевне Аничковой при деревне Аничковой принадлежало три жеребца и двадцать четыре рысистые кобылы.

А вот в конюшне коллежского секретаря Григория Николаевича Вельяминова при селе Никольское кроме трех жеребцов насчитывались 48 «упряжных» рысистых кобыл.

Павлов Василий Иванович был племянником известного краеведа, «образцового хозяина» Тамбовской губернии Н. А. Бунина. От Николая Анатольевича ему и перешло в наследство Марфино. У него было семь жеребцов и пятьдесят кобылиц.

Не «отставал» от него и полковник, предводитель Усманского уездного дворянства К.Я. Савельев. Константин Яковлевич владел землями в районе Александровки, что некогда располагалась недалеко от Демшинки. У него было восемь жеребцов и 116 кобыл.

Конюшня Терпигоревых в сельце Никольское (ныне поселок Прогресс в черте Добринки), позднее владельцами были Бланки и Бабенышев.

«Прописались» в нашем крае и купцы. Многие из них занимались коневодством. Так, коломенскому купцу Ивану Ефимовичу Пономареву при селе Георгиевское принадлежал конезавод, в котором согласно документам за 1876 год имелось 40 голов лошадей. Из них три жеребца.

Козловский почётный гражданин Михаил Федорович Демин в деревне Новопетровке тоже построил конезавод, где было 36 коней. Из них тридцать рысистых кобыль. Козловские почетные граждане Петр и Александр Васильевичи Дерибезовы в 1876 году при деревне Васильевке имели 71 лошадь, из которых 65 кобылы.

Интересен и тот факт, что многие государственные крестьяне тоже занимались коневодством. Конезаводы мы находим в Верхней Матренке, Малой Матренке.

Виктор ЕЛИСЕЕВ.