Молодой отец двоих детей Сергей ЯКОВЛЕВ из с. Хворостянка получил помощь от государства на проведение развлекательных мероприятий.

По правде говоря, познакомиться решила с этим молодым человеком сразу: всё-таки, согласитесь, необычный подход к решению задачи. Одно дело с большим трудом почти молчком ухаживать за животными, взяв на них соцконтракт, и совсем другое, по-моему, веселить честную компанию. Чтобы организовать торжество другим, самому надо быть человеком-праздником. Душа компании — про таких людей обычно говорят друзья.

— Серёжа мой именно такой, — отзывается о своём супруге Карина, — он весёлый, заводной.

— Наверно, именно поэтому сразу Вам понравился? — смеясь, спрашиваю у неё.

— Конечно! В клубе познакомились. На дискотеках обычно Сергей не сидел в сторонке, наоборот, заводил остальных. Я со станции Хворостянка родом, он — из села. Мы с ним по темпераменту разные.

Сергей и Карина Яковлевы всего 5 лет назад создали семью. За это многое успели — воспитывают Полину с Димой, приобрели своё жильё и на развитие своего дела получили помощь от государства.

Видно было это и мне. Сергей Владимирович успевал, разговаривая со мной, утешить 5-летнюю дочку Полину, понянчить только что проснувшегося годовалого Димульку, поинтересоваться настроением у свояченицы (сестра Карины, которая у них ночевала в тот день). И всё это быстро, с улыбкой на лице. Думается, настоящий артист таким и должен быть. Вообще, добродушная молодая пара в целом сразу располагает к себе. В 2019-м Яковлевы поженились. Большим уважением прониклась к ним. Целеустремлённые люди. Двухэтажный дом, в котором живут, приобрели в ипотеку.

Карина и Сергей Яковлевы всего 5 лет назад создали семью, но за это время многое успели: воспитывают Полину с Димой, приобрели жильё и получили от государства помощь, заключив с ним соцконтракт.

Ранее тоже пытались заключить соцконтракт, только Сергей, хоть и трудился в той же кампании, как и сейчас: «Отрада-Фармз», но имел разъездной характер работы и доходы соответствующие. Они не позволяли получить помощь от государства. Деньги-деньгами, а долгие разлуки с семьёй тоже ему самому не нравились, да и надоели. Перевёлся в другое место в той же кампании. И получил соцконтракт. К тому времени ещё и второй ребёнок в семье родился.

— Мои знакомые, кто на парикмахерские услуги брал, кто на наращивание ресниц, — говорит Карина. — И мы тоже решили попробовать. Подумали вместе, в каком направлении двигаться. Остановились на проведении и организации праздничных мероприятий.

Находиться в таком миленьком, но очень толстеньком костюмчике нелегко, особенно в жару. Да ещё надо танцевать и всех веселить.

Находиться в таком миленьком, но очень толстеньком костюмчике нелегко, особенно в жару. Да ещё надо танцевать и всех веселить.

Мои собеседники от государства получили 350 тысяч, закупили на них 4 ростовые куклы: Зайку-Зефирку, двух мишек (Топтыгина и Белого) и буквально на днях ещё приобрели Супер-Жорика.

— Папа весёлый у тебя? — спрашиваю у Полины.

— Да, очень, — говорит девчушка. — Выступал для нас. Настоящий Зайка!

Белый Мишка живёт не там, где всегда мороз, а у Полины под боком.

Димка в силу возраста молчал. Зато так прижался к щеке папули во время нашей беседы, будто я того сейчас с собой заберу.

— Наша печаль сейчас в том, — утверждают родители, — что теперь порадовать собственных детей труднее. Их такими куклами уже не удивишь. Много раз видели, веселились.

По словам главы семейства, его часто приглашают в детские сады, на дни рождения ребятишек и взрослых. Запомнился праздник, когда одна крёстная «подарила» его крестнице на 18-летие. — Все, конечно, обрадовались, — вспоминает С.В. Яковлев. — И… одновременно стали плакать. Молодёжь и взрослые. Видимо, от переполняемых их чувств.

— Сергей, а в кого Вы такой «непоседливый»? — спрашиваю у него.

— В своего отца Владимира Николаевича, — отвечает за него Карина Алексеевна.

— Да, у нас папа харизматичный человек, любит потанцевать, повеселить всех, — продолжает глава семейства. — Ещё мой брат Женька тоже весельчак. С большим удовольствием и на празднике может меня подменить. Ему это дело тоже нравится очень.

И тут мы перешли к обсуждению непосредственно самого момента торжеств, когда тебе, вернее, Сергею надо не просто надеть на себя миленький пушистый костюмчик, сверху на него — не менее миленькое гипюровое платьице и на голову себе водрузить огромную тяжёлую шапку в виде головы зайца или медведя, но ещё, глядя в маленькое замаскированное «окошко» в костюме танцевать. Одним словом, всех в такой шубе веселить. Вспоминаем летнюю жарищу! А на нашем герое — всё это убранство. Поэтому не завидую аниматорам: хлеб им нелегко достаётся. Во всяком случае летом.

— Это так, всё сложновато, — подтверждает Сергей, — зато уж самым приятным моментом в моей работе с ростовыми куклами могу назвать чувство радости и веселья, которое испытывают как дети, так и взрослые при встрече со своими любимыми персонажами.

— Как-то я попыталась так поздравить родственников, — смеясь, рассказывает Карина, — но Серёжа большой — я намного ниже, костюмы же сшиты под определённый рост, и, надев его, в прямом смысле оказалась, как в бункере: ничегошеньки не видела, поскольку не дотягивалась до «окошка».

— Сергей на праздниках трудится, Вы ему как-то помогаете? — спрашиваю у молодой хозяюшки.

— Я обычно выезжаю вместе с ним, — рассказывает Карина, — снимаю видео, включаю музыку. Разная возрастная аудитория, так что и мелодии требуются различные. Красивые тосты, цветы, подарки — это всё очень хорошо, но всем хочется, чтоб праздник был запоминающимся, оригинальным, вот и заказывают наши ростовые куклы. Поздравлял наш Белый Мишка, к примеру, бабушку с 85-летием. Она тоже радовалась, как ребёнок! С ребятишками в такие моменты, когда мы у других на праздниках, нам помогают родители: мои Светлана Серафимовна и Алексей Викторович и свёкор со свекровью Владимир Николаевич и Елена Викторовна, за что им всем огромное спасибо.

Родители, по словам Сергея, поддержали их идею с соцконтрактом в таком именно виде. По словам молодого хозяина, его мама с папой были рады. Он, конечно, поскромничал. На их месте только можно гордиться такими взрослыми детьми. Работают и зарабатывают, живут отдельно. Помимо прочего, Сергей в нынешнем году оканчивает обучение на агронома в колледже. Карина, несмотря на то что в декретных отпусках друг за другом, учится на учителя начальных классов.

Да и с детства привыкшие к труду, они, отделившись от родителей, тоже обзавелись хозяйством. У дома — палисадник с цветами и огород с овощами. Есть две козочки дойной породы. Одна их уже кормит. Молодцы, Яковлевы. Работяги.