Когда село — одна семья

28 августа село Боровское отметило День малой родины.

Праздник начался, как и положено в этих краях, с хлеба-соли на рушнике, вышитом узорами по старинным мотивам.

Хлеб да соль: так на русской земле испокон веков встречали не только гостей, но и самых дорогих — своих односельчан. Тех, кто здесь родился, вырос, уехал и вернулся хоть на день, чтобы снова почувствовать под ногами знакомую землю. Каждый подходящий к караваю знал: это не просто ритуал, а знак доверия и любви к родному селу.

Поздравления, объятия, разговоры — всё смешалось в тёплом августовском воздухе.

А потом в руках сельского гармониста Сергея Коновалова заиграла гармонь. Не та, что в записи, а живая — с переборами и переливами, от которых сердце ёкает! Участники художественной самодеятельности Тихвинского Дома культуры Вера Коновалова, Елена Сигорская, Елена Гоголева, Сергей и Римма Зайцевы вышли к собравшимся с весёлыми и душевными песнями.

Голоса подхватывали — кто уверенно, кто вполголоса, но вместе получалось так, как умеют только на селе: искренне и с душой. Знакомые мотивы, частушки с прибаутками — и вот уже притоптывают ноги, улыбаются лица, а кто-то и пустится в пляс, не дожидаясь приглашения!

День малой родины — не просто дата в календаре. Это день, когда село собирается вместе, как одна большая семья.

Когда старшие вспоминают молодость, а младшие слушают, как что было.

Когда гармонь связывает поколения крепче любых слов.

И когда каравай на рушнике говорит больше, чем самые длинные речи.

Ольга ЗАЙЦЕВА.