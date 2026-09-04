Когда село — одна семья

28 августа село Боровское отметило День малой родины.
Праздник начался, как и положено в этих краях, с хлеба-соли на рушнике, вышитом узорами по старинным мотивам.
Хлеб да соль: так на русской земле испокон веков встречали не только гостей, но и самых дорогих — своих односельчан. Тех, кто здесь родился, вырос, уехал и вернулся хоть на день, чтобы снова почувствовать под ногами знакомую землю. Каждый подходящий к караваю знал: это не просто ритуал, а знак доверия и любви к родному селу.
Поздравления, объятия, разговоры — всё смешалось в тёплом августовском воздухе.
А потом в руках сельского гармониста Сергея Коновалова заиграла гармонь. Не та, что в записи, а живая — с переборами и переливами, от которых сердце ёкает! Участники художественной самодеятельности Тихвинского Дома культуры Вера Коновалова, Елена Сигорская, Елена Гоголева, Сергей и Римма Зайцевы вышли к собравшимся с весёлыми и душевными песнями.
Голоса подхватывали — кто уверенно, кто вполголоса, но вместе получалось так, как умеют только на селе: искренне и с душой. Знакомые мотивы, частушки с прибаутками — и вот уже притоптывают ноги, улыбаются лица, а кто-то и пустится в пляс, не дожидаясь приглашения!
День малой родины — не просто дата в календаре. Это день, когда село собирается вместе, как одна большая семья.
Когда старшие вспоминают молодость, а младшие слушают, как что было.
Когда гармонь связывает поколения крепче любых слов.
И когда каравай на рушнике говорит больше, чем самые длинные речи.
Ольга ЗАЙЦЕВА.
«Малая родина — это место, где хранятся наши корни, традиции и память предков. Важно, чтобы в каждом селе бережно относились к своей истории, поддерживали друг друга и передавали любовь к родной земле следующим поколениям», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.