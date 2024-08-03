Под одной крышей мирно и счастливо живут три семьи

Встретились родные души

Когда-то на Руси под одной крышей мирно сосуществовало несколько семей одного рода. Сейчас о таком вряд ли услышишь. Молодые семьи практически с первых же дней стремятся жить обособленно от родителей.

А вот нам довелось познакомиться с супругами Архиповыми из Добринки, которые на своем опыте убедились: большая семья — крепкая опора в жизни.

Знакомство Максима и Светланы было не совсем обычным.

— Мы с сестрой Натальей учились в Воронежском агроуниверситете, — рассказывает Светлана Архипова. — Она на экономиста, я на ветеринара. Однажды приехали на выходные домой, и Наташа мне сообщила, что в интернете переписывалась с парнем по имени Максим. Вечером договорились встретиться. Он будет с братом Романом, поэтому я должна составить ей компанию. Видно, это была судьба…

Та совместная прогулка по заснеженной Добринке закончилась неожиданно, по крайней мере для двоих из них. На следующий день девушки уехали в Воронеж, а Максим в Задонск, где учился в техникуме на электрика. Некоторое время спустя Светлана вдруг поняла, что думает о нем. Открылась сестре и попросила у нее номер телефона Максима. Та ничуть не возражала.

Молодые люди проговорили всю ночь. Оказалось, что им интересно узнавать друг про друга все. Так бывает, когда встречаются родственные души.

На следующие выходные они встретились вновь и больше уже не расставались.

Через три года, когда Светлана училась на четвертом курсе, решили пожениться. Расписались 21 апреля 2012 года. Гуляли в столовой Добринского профтехучилища. Гостей — полторы сотни человек. Приглашенный тамада постарался соблюсти все новомодные свадебные традиции: «снятие фаты», зажжение семейного очага, запуск в ночное небо горящего фонарика… Словом, торжество получилось ярким и запоминающимся.

Отшумел праздник, и молодая жена уехала доучиваться. А ее муж занялся обустройством их семейного гнездышка. Жить молодожены стали в родительском доме Светланы, точнее в просторной пристройке к нему со всеми коммуникациями. Вроде и отдельное жилье, и в то же время под одной крышей со старшим поколением. Насколько это удобно, супруги Архиповы вскоре сами убедились.

Когда в семье появился первенец Артем, молодая мама по настоянию родителей не стала делать перерыв в учебе. Как и полагается, 1 сентября отправилась на занятия, а в декрет с месячным внуком «села» бабушка. С малышом мама-студентка виделась лишь по выходным и праздникам, каждый раз удивляясь, как за неделю менялся малыш.

Получив диплом, Светлана, наконец, воссоединилась с семьей и практически сразу же устроилась на работу, правда, не по специальности.

— Работала технологом на хлебозаводе, — рассказывает собеседница. — Мне так там понравилось, что не хотела уходить. Во-первых, коллектив замечательный, во-вторых, работать с хлебом — одно удовольствие. А тут появилось место в лаборатории на ветстанции, и я туда перешла.

Ждали Аленку, родился Антон

Когда супруги ждали второго ребенка, то почти не сомневались, что это будет девочка. Врачи на узи до последнего не могли определить пол ребенка (тот никак не хотел «рассекречиваться»).

— Ждали Аленку, а родился Антон, — улыбаясь, рассказывает Светлана. — Назвали его в честь дедушки по папиной линии.

Алена все-таки появится через два года после младшего братика и станет настоящей маминой помощницей. Уже сейчас в свои шесть лет она проявляет задатки хорошей хозяйки: большая аккуратистка, любит порядок во всем.

Максим и Светлана с детьми Антоном, Артемом и Аленкой.

Многодетная мама признается, что они с мужем никогда не думали о большой семье, искренне считая: растить детей непросто, прежде всего, материально. Но жизнь внесла свои коррективы. Теперь родители двух сыновей и дочки знают: хлопот с детьми много, но и радости они приносят не меньше.

— Лет до четырех малыши нуждаются в неусыпном внимании родителей, — делится наша героиня. — А потом уже сами становятся помощниками. И тогда все трудности по плечу, особенно, если отец тоже задействован в процессе воспитания. Максим просто обожает детей, готов часами возиться с ребятней. Заходишь в дом — шум, гам, смех… Это папа играет с сыновьями и дочкой. В этот процесс лучше не вмешиваться. Тем более (и в этом меня поймет любая женщина), пока дети на папе, у хозяйки появляется время для домашних дел.

Светлана признается, что не любит тишину. Так бывает, когда дети куда-то ненадолго уходят. Если подходит к дому и еще с улицы слышит громкие ребячьи голоса, на сердце становится спокойно: все в порядке, все дома.

Разъезжаться не планируют

Как мы уже говорили, в большом доме Требунских живут три семьи: родители Николай Иванович и Светлана Александровна, две их дочери со своими семьями. Кухня у них общая. Женщины сообща готовят сразу на десять человек.

— Сначала кормим пятерых детей, — говорит Светлана. — Потом за стол садятся взрослые. Так удобнее. Но по праздникам раздвигаем большой стол, чтобы все сразу за ним уместились. После ужина вместе выходим во двор, разговариваем, делимся новостями. Это очень здорово — жить рядом с близкими людьми, иметь возможность помогать друг другу, советоваться. Ведь родители с годами не молодеют, да и мы нуждаемся в их поддержке. Такие же уважительные отношения у нас и с родителями Максима.

Большая семья — это здорово! Папа Максима, Николай Сергеевич Архипов (сидит в первом ряду), принимает поздравления с юбилеем от многочисленной родни.

Николай Иванович Требунских, бесспорно, глава этой большой семьи. Но при этом никогда не вмешивается в личную жизнь своих взрослых детей.

— Я бы сказала, что папа объединяет семью, отвечает за нее, — добавляет собеседница. — А мы, женщины, придерживаем ее.

Светлана Александровна в свое время очень правильно воспитывала дочек, говоря, что дом должен держаться на женщине, ее обязанности — стирать, убирать, готовить. Девчонки все это умели с ранних лет. Мама-медсестра работала по сменам, а домашние дела лежали на них.

Дети Архиповых тоже с ранних лет приучаются к труду и дисциплине. Сидеть часами за компьютером или в телефоне мальчишкам не позволят. Максимум — 30 минут в день. Работать в огороде дети выходят вместе со взрослыми.

— Трудно бывает, когда заболевают дети, — добавляет Светлана. — Инфекция распространяется по кругу — от детей к взрослым, пока все вдесятером не переболеем. Недавно нашли выход из положения. Выделили одну из комнат под изолятор. Если кто заболел, сразу отделяем его от других. Ухаживаем по очереди: кормим, поим, лечим. Это стало помогать. По крайней мере, вся семья не сваливается сразу.

У каждого свой питомец

Светлана Николаевна с детства очень любит животных. Поэтому когда-то и выбрала профессию ветеринара. В их доме живут кошки и собаки, причем каждая имеет своего хозяина.

— Беспородного щенка Бимку родители подобрали в Талицком, — рассказывает Светлана. — Вторая собачка Жулька пришла к нам сама и села на порог. Это было в годовщину со дня смерти бабушки. Кроме них, у нас есть два кота и две кошки. Один, по кличке Рыжий, — папин. Прибился откуда-то к дому, лег отцу на больные ноги — и тому легче стало!

Как-то в Плавице сняла с крыши сарая трех котят, они еще молоко не умели лакать. Привезла домой, выходила всех. Двух раздала, а одну кошечку себе оставила. А она нам двух котят принесла: Дусю и Серого. Такие умненькие! С ними очень уютно. Сидят зимой в ногах, мурлычут, с нами разговаривают.

По мнению Светланы, животные должны быть в каждом доме, где растут дети.

— Рядом с ними ребята становятся спокойнее, добрее и ответственнее. Это я вам говорю как специалист и многодетная мама.

Двенадцать лет вместе

Два года назад Архиповы отметили свой первый юбилей семейной жизни. Светлана говорит, что и сами не заметили, как уже десять лет прошло.

— Главное, что я поняла за эти годы, — продолжает собеседница, — Максим — на сто процентов мой человек. Не представляю своей жизни без него. Мы даже никогда не расстаемся ни с ним, ни с детьми. Отдыхаем тоже всегда вместе. Не любим уезжать куда-то далеко. Нам нравится наш поселок. Мы растем, и он растет вместе с нами. Город нас никогда не привлекал. А главное, рядом с нами живут самые близкие и дорогие люди. Большая семья — большое счастье!