Когда замыкает проводка…

За минувшую неделю в ЕДДС поступило 267 сообщений. По службам ДДС было зарегистрировано 257 обращений.

Пожарные подразделения выезжали 3 раза. В п. Кооператор в одном из домов произошло короткое замыкание электропроводки с последующим задымлением. Спасатели помогали населению в открытии двери и тушили мусор.

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 101 сообщение. Произошло два ДТП, без пострадавших. Скорая помощь обслужила 106 вызовов, газовая служба для устранения неполадок выезжала 7 раз, в том числе с утечкой газа — 4. Шесть сообщений в ЕДДС касались водоснабжения.