Вопрос работы пивных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов приобрел особую актуальность для управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области с августа 2018 года, когда в адрес управления поступило более 30 жалоб на их работу: шум, запахи от еды, табачный дым под окнами и т.д.

Тогда был составлен реестр всех пивных заведений (бары, кафе, закусочные), расположенных на первых этажах многоквартирных домов Липецке и Ельце, общее количество которых составило 157 (Липецк – 114, Елец – 43).

После этого началась точечная работа с выходом на место нахождения того и (или) иного торгового объекта, с привлечением сотрудников Роспотребнадзора, прокуратуры, МЧС.

В результате ежедневной работы, проводимой сотрудниками управления, в том числе по привлечению виновных лиц к административной ответственности за незаконный оборот алкогольной продукции, как самостоятельно, так и через суд, по состоянию на апрель 2020 г. прекратили деятельность 59 пивных заведений. Еще 87 организаций общественного питания, которые не отвечали минимальным требованиям ГОСТа, предусмотренным для организаций общественного питания, перепрофилировали свою деятельность под магазины, изменив при этом режим работы до 21.00.

С 5 мая 2020 года в статью 16 Федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» внесены изменения.

Теперь новый пункт 4.1 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ определяет особые требования к розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, а также на прилегающих к ним территориях. В соответствии с новыми требованиями, продавать алкоголь в розницу в МКД и на прилегающих территориях можно только в ресторанах, барах, кафе, буфетах и иных объектах общепита, где есть зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 кв. м.

Кроме того, субъекты РФ наделены правом устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя в розницу в многоквартирных домах и на прилегающих территориях путем внесения изменений в региональное законодательство.

Однако, на дату вступления в законную силу внесенных изменений в 171-ФЗ, на территории г. Липецка вопрос «Наливаек» практически был решен, предприятий общественного питания, расположенных в МКД на первых этажах с залами обслуживаниям менее 20 кв. м. уже не было, сообщили в региональном управлении потребительского рынка и ценовой политики.