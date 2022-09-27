Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с начальником УГИБДД УМВД России по Липецкой области Андреем Панасовичем и начальником регионального управления дорог и транспорта Иваном Мычелкиным. Они обсудили меры по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на дорогах региона.

С начала года количество происшествий на дорогах Липецкой области уменьшилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 15%, раненых — на 12%.

Отмечается снижение практически всех показателей аварийности. Так, например, количество ДТП на пешеходных переходах снизилось на 22%, число аварий с участием водителей с признаками алкогольного опьянения уменьшилось почти на 25%. Также на 9,7% стало меньше ДТП с участием детей, на пешеходных переходах аварийность снизилась на 22%.

Однако, несмотря на общую тенденцию снижения аварийности, в июле и августе количество ДТП в регионе увеличилось, отметил Иван Мычелкин. Это связано с поздним проведением торгов на работы по нанесению дорожной разметки.

«Дорожная разметка должна наноситься в начале сезона, а не в августе. Если ломаются дорожные знаки, нужно сразу же менять их на новые. Необходимо тщательно проанализировать причины ДТП, понять, где есть недоработки и в следующем году не допускать роста аварийности летом», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Участники встречи отдельно рассмотрели работу камер фото-и видеофиксации. Она показала свою эффективность. За восемь месяцев 2022 года центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 723 тысяч постановлений. Сумма назначенных штрафов выросла в два раза по сравнению с прошлым голом и составила 470 млн рублей. На сегодня взыскано 367 млн рублей.

«Необходимо увеличить количество камер на дорогах. Это напрямую влияет на снижение травматизма и смертности на дорогах, повышает дисциплинированность водителей» — сказал Игорь Артамонов.

По-прежнему важной остается профилактическая работа. Регулярно сотрудники ГИБДД проводят образовательные мероприятия со школьниками, где в игровой форме юных липчан информируют о деятельности дорожной полиции и основах транспортной культуры.

Главный показатель федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» — снижение риска гибели участников дорожного движения. В 2030 году он должен снизиться более чем в три раза и составлять не более 4% погибших в ДТП на 100 тысяч населения.