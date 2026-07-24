Количество фальшивых денег снизилось в Липецкой области

За 6 месяцев 2026 года в банковском секторе Липецкой области выявили 16 российских банкнот с признаками подделки. Это на 7 штук меньше, чем год назад.

Наибольшее количество подделок пришлось на банкноты номиналом 1000 рублей — 8 штук. Также из оборота изъяты 5 фальшивок номиналом 5000 рублей. Кроме того, обнаружены две подделки номиналом 2000 рублей и одна фальшивая сторублевка.

Подлинность российских банкнот можно проверить самостоятельно, без использования специального оборудования. Например, на ощупь можно выявить элементы с повышенным рельефом, на просвет — увидеть водяные знаки и защитную нить, под разным углом зрения — обнаружить элементы, обладающие оптически переменными эффектами.

При возникновении сомнений в подлинности купюр можно обратиться к бесплатному мобильному приложению «Банкноты Банка России». Оно не проверяет подлинность денег, но содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот.

Банк России также разработал дистанционные курсы для кассовых работников предприятий торговли. Обучение бесплатное. В программе — актуальная информация, необходимая для работы с наличными деньгами. Она включает сведения о защитных признаках банкнот и способах их проверки, о платежеспособности денежных знаков.