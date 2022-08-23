Количество социальных предпринимателей Липецкой области увеличилось до 62 соцпредприятий. В июле в Реестре социальных предприятий числилось 58 компаний. Сегодня же комиссия, состоящая из уполномоченных сотрудников Центра «Мой бизнес», регионального управления экономического развития и представителей бизнес-сообщества, единогласно подтвердила статус ещё четырём претендентам.

Новыми социальными предприятиями стали:

сельхозпотребкооператив «Мясной двор» из Измалковского района, который занимается разведением крупного рогатого скота и производством молока. В числе работников компании есть многодетные родители.

ИП Екатерина Рябцева из Ельца. Она оказывает помощь социально-бытового характера – занимается стиркой и уборкой помещений для одиноких пенсионеров.

ИП Юлия Жукова из Липецка. У неё бизнес по дополнительному образованию: работает с группами продленного дня для детей.

ИП Павел Ромашкин из Липецка проводит спортивные занятия для социально-уязвимых категорий граждан.

Совсем скоро предприниматели смогут претендовать на грант для социальных предприятий в объеме от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Старт приема заявок на грант запланирован на сентябрь текущего года.

Об условиях получения гранта можно узнать здесь или по телефону горячей линии центра «Мой бизнес»: 8 (800) 301-7675.