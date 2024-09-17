Противодействие наркопреступности и снижение доступности наркотиков в Липецкой области обсудили участники заседания антинаркотической комиссии, состоявшегося в правительстве региона под председательством вице-губернатора Ольги Белоглазовой и при участии главного федерального инспектора по Липецкой области Ирины Проваленковой, председателя облсовета Владимира Серикова.

Отмечено, что за восемь месяцев 2024 года количество наркопреступлений в регионе снизилось на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, за последние пять лет количество больных с диагнозом «наркомания» в области снизилось на 6,6%.

Как сообщили представители УМВД России по Липецкой области, в текущем году увеличена штатная численность подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Кроме того, создана группа по контролю за оборотом наркотиков в Задонском районе. Муниципалитет усилен в связи с тем, что по его территории проходят автодороги федерального значения «Дон» и «Тамбов-Орел», которые межрегиональные преступные группы могут использовать для доставки наркотиков в различные регионы России.

Для улучшения ситуации, помимо оперативной работы силовых ведомств, проводятся профилактические мероприятия, такие как «Чистое поколение – 2024», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Призывник» и другие. Результативно ведется работа по противодействию рекламе и пропаганде наркотиков в Интернете. В отчетном периоде в адрес липецкого Роскомнадзора направлены сведения о 215 сайтах с запрещенной информацией, 149 – заблокировано.

Участники заседания отметили, что важно особое внимание уделить профилактике наркопреступности в молодежной среде, в частности в вузах и учреждениях СПО на территории Липецкой области. План мероприятий по противодействию распространения наркоугрозе в образовательных учреждениях необходимо актуализировать каждый год с учетом новых форм и модификаций преступлений и внимательно следить за тем, чтобы профилактические акции охватывали всех обучающихся, в особенности – новых студентов.