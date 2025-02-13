на четыре штуки меньше, чем годом ранее. Больше всего фальшивок среди пятитысячных – 47 штук. Также выведены из оборота 10 поддельных тысячерублевых банкнот и четыре двухтысячных.

Подробную информацию о художественном оформлении российских бумажных денег и их признаках подлинности жители региона могут узнать на сайте Банка России. Самостоятельно найти на банкнотах защитные элементы можно также с помощью подсказок бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России», которое можно скачать на сайте Банка России, напомнили в липецком отделении Банка России.

Также в 2024 году в банковском секторе региона найдены две фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США и одна подделка 100 китайских юаней.