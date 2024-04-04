За первый квартал 2024 года в адрес ФКР Липецкой области поступило 9907 обращений от жителей региона посредством всех форм связи, что на 30% меньше, чем в том же периоде 2023 года. Жители региона отдают предпочтение обращениям по телефону – таких обращений 60% от общего числа. Самые частые темы – состояние расчетов и изменения в квитанции. Письменные обращения чаще всего направляются через онлайн-сервисы. За первый квартал 2024 года поступило 1446 обращений через официальный сайт ФКР и электронный адрес Фонда.

«Количество обращений – показатель качества проведенных работ и удовлетворенности людей. Когда жителей все устраивает и все понятно, вопросов минимум. Чем хуже обстоят дела – тем жалоб больше. Снижение запросов от липчан по поводу капремонтов – доказательство того, что курс выбран правильно. Хотя, разумеется, обращений еще много, значит, нужно стараться, чтобы прозрачность и качество проеденных работ не вызывали никаких нареканий и недопониманий», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Жители могут обратиться в Фонд капитального ремонта по телефону ЕДС Липецкой области 8-800-450-48-48 (073), ФКР 8(4742) 370-166, письменно по адресу: Липецк, улица Л.Толстого, 1, каб. 401, по электронной почте info@kapremont48.ru, через форму обратной связи на сайте, на страницах Фонда в социальных сетях. Кроме того, прием граждан по вопросам капитального ремонта ведется в центрах «Мои документы». Если вопрос требует непосредственного участия руководителя ФКР Липецкой области Алексея Костина, жители могут записаться на личный прием по телефону 8 (4742) 370-134.

ФКР Липецкой области напоминает, что срок капремонта жители могут посмотреть самостоятельно на сайте Фонда развития территорий или в личном кабинете ГИС ЖКХ. Узнать в каких домах работы будут проведены в этом году, можно на интерактивной карте. Жителям доступна информация о видах работ по плану 2024 года, подрядной организации и общие сведения о доме: год постройки, количество этажей, подъездов и квартир. В этом году капремонт запланирован в 248 многоквартирных домах региона.