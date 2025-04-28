Количество поддельных банкнот сократилось в Липецкой области

Всего восемь поддельных банкнот обнаружено в банковском секторе Липецкой области в первом квартале 2025 года. За тот же период прошлого года было выявлено 18 купюр. По-прежнему основная доля подделок пришлась на пятитысячные: с января по март 2025 года выявлено пять таких банкнот. Также эксперты вывели из обращения три поддельные купюры номиналом 1000 рублей.

Информация о признаках подлинности российских денежных знаков размещена на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверяет подлинность банкнот, но покажет, где именно на них расположены защитные признаки и как они должны выглядеть, уточнили в липецком отделения Банка России.

«Строгий контроль в банковской сфере делает серьезный вклад в борьбу с мошенниками в финансовом секторе. Там действуют продуманные механизмы, которые постоянно модернизируются. Однако, и липчанам стоит проявлять бдительность и осторожности в вопросах обращения денежных средств, поскольку часто преступники полагаются именно на невнимательность и низкую осведомленность обычных граждан», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.