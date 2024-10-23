С января по сентябрь 2024 года в банковской системе Липецкой области выявлено 50 российских купюр, имеющих признаки подделки – на одну меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Большинство обнаруженных фальшивок – пятитысячные банкноты, их 38 штук. Количество подделок номиналом 2000 и 1000 рублей составило четыре и восемь штук соответственно. Кроме того, в регионе за этот период обнаружены две фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США и одна подделка номиналом 100 китайских юаней.

Как пояснили в липецком отделении Банка России, с большей долей вероятности подделки могут попадаться в минимаркетах, киосках, придорожных кафе, на рынках – там, где нет специальных приборов проверки подлинности банкнот. Если на сдачу вы получили подозрительную купюру, смело просите заменить. Это избавит вас от проблем с законом.