Количество поддельных купюр в Липецкой области сократилось

Обнаружено 23 поддельных денежных знака в банковском секторе Липецкой области в первом полугодии 2025 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество фальшивок снизилось на восемь штук. Ненастоящих пятитысячных банкнот вывели из обращения почти в два раза меньше, чем год назад, — 13 штук. Также эксперты банков нашли восемь поддельных тысячерублевых, одну двухтысячную банкноту и одну фальшивую сторублевку.

Проверить банкноты на подлинность можно самостоятельно. Достаточно уметь находить на купюре минимум три защитных элемента, определяемых на просвет, ощупь и при наклоне. Например, на просвет можно увидеть водяной знак и защитную нить, а на ощупь — почувствовать рельефные метки и надпись «Билет Банка России». Если поворачивать банкноту под острым углом, на ней заметны скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры, пояснили в липецком отделении Банка России. Подробная информация о защитных признаках российских банкнот размещена на сайте Банка России и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России».

«Чтобы обезопасить себя от обмана в вопросе обращения с деньгами, важно повышать свою финансовую грамотность. В нашем регионе такая профилактика в виде лекций, занятий, курсов, видеороликов и социальной рекламы проводится постоянно. Даже для детей придумываются акции в интересном и понятном для них формате в виде игр, квизов, викторин и прочего», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.