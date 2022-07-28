Статус социального предприятия имеют 59 субъектов малого и среднего бизнеса Липецкой области. Накануне уполномоченная комиссия, в дополнение к уже зарегистрированным 49, признала еще 10 компаний, которые вошли в Реестр социальных предприятий.

В их число вошли:

– СКПК второго уровня «Альянс» (трудоустройство многодетных и пенсионеров)

– Новая школа

– ИП Ирина Иванова (подготовка к школе, нейропсихологическая диагностика)

– ИП Александр Кудинов (трудоустройство многодетных)

– ИП Оксана Гераничева (студия раннего развития детей «Музыка с мамой»)

– ИП Софья Маркина (творческая мастерская)

– ИП Елена Козлова (обучение многодетных мам и женщин с инвалидностью парикмахерскому делу)

– ИП Светлана Игнатова (частный детский сад)

– Вектор-Л (медицинский центр)

– ИП Яна Клейменова (школа спортивных танцев)

Теперь они могут претендовать на грант для социальных предприятий в сумме от 100 до 500 тыс. рублей. «Мы рады, что количество социальных предприятий растет. Это те компании и предприниматели, деятельность которых – общественно-полезная, они трудоустраивают людей, нуждающихся в соцзащите. Среди их работников – многодетные родители, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, инвалиды, малоимущие и выпускники детских домов. Они улучшают жизнь особенных людей. И для нас очень важна поддержка социальных предприятий. Мы предоставляем им меры поддержки – от обучения до грантов – для того, чтобы такие предприятия могли постоянно развиваться и помогать нашим жителям», – отметил начальник регионального управления экономического развития Кирилл Дождиков.

В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», для предпринимателей, осуществляющих социально-значимые виды деятельности и получивших статус социального предприятия, предусмотрен комплекс мер, включающих предоставление информационных, консультационных, образовательных услуг, а также финансовой поддержки в виде грантов. Официальный статус предприниматели, осуществляющие социальную деятельность, получили в 2019 году.

«Социальное предпринимательство – это бизнес с душой и сердцем, которым занимается особая категория людей. И главное для них не просто получать прибыль, а помочь тем, кому сложнее: трудоустроить или оказать услуги людям с ограниченными возможностями, организовать отдых детей, оказать услуги по дополнительному обучению и многое другое», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.