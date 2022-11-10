Реестр социальных предприятий Липецкой области пополнили две новые компании. Это фирма по инженерно-техническому проектированию, в которой половина работников – социально уязвимые категории граждан: одинокий родитель и пенсионер. А также предприятие, которое специализируется на профилактике бронхо-легочных заболеваний детей. И теперь количество соцпредприятий в регионе выросло до 64.

Как сообщили в управлении экономического развития Липецкой области, сейчас в регионе идет прием заявок на грант для социальных предпринимателей до 500 тысяч рублей. Он продлится до 14 ноября. Подробная информация представлена на сайте центра «Мой бизнес». А с 15 ноября в РФ вступает в силу закон, по которому предприниматели с инвалидностью смогут получить статус социального предприятия. Эта касается тех, кто работает самостоятельно без наемных работников и тех, кто трудоустроил хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий. 4 ноября закон подписал Президент России Владимир Путин. Ознакомиться с ним можно здесь.

Нововведение расширит перечень предпринимателей, которые смогут пользоваться мерами поддержки для соцпредприятий. Они вправе получить дополнительную поддержку, например, грант на развитие социального проекта или налоговые льготы. Социальное предпринимательство – это бизнес с душой и сердцем, которым занимается особая категория людей, неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «И главное для них не просто получать прибыль, а помочь людям, суметь взять ответственность за тех, кому сложнее: трудоустроить или оказать услуги людям с ограниченными возможностями, организовать отдых детей, оказать услуги по дополнительному обучению и многое другое», — подчеркивает Игорь Артамонов.