Стали известны официальные данные Росприроднадзора о количестве выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Липецкой области за 2022 год.

Согласно результатам отчета выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Липецкой области составили 299,758 тыс. тонн, что на 21,9 тыс. тонн меньше, чем за предыдущий год. По городу Липецку – 261,810 тыс. тонн, что на 9,7 тыс. тонн меньше, чем в 2021 году. Максимальное уменьшение наблюдается по приоритетным веществам – оксиду азота и оксиду углерода.

Снижение выбросов стало следствием выполнения мероприятий Комплексного плана, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Викторией Абрамченко. Комплексный план включает мероприятия по совершенствованию технологических процессов на крупнейших предприятиях Липецка – ПАО «НЛМК», ПАО «КВАДРА», АО «Липецкцемент» и ряде других. Мероприятия по снижению эмиссии, замена оборудования на более эффективное и экологичное, оптимизация режимов работы позволили достичь максимального снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Липецка.

Как сообщили в управлении экологии и природных ресурсов региона, Липецкая область – один из субъектов РФ, где в рамках нацпроекта «Экология» комплексно реализуется федеральный проект «Чистый воздух». В этом году будет запущено еще 46 единиц экологичного общественного транспорта, продолжится модернизация промышленных производств. К 2026 году снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух должно составить 20% от базового уровня 2017 года. «В Липецкой области ведется планомерная работа по улучшению экологической ситуации. У нас созданы хорошие стартовые площадки, накоплен большой опыт. Регион готов стать надежным партнером в реализации различных пилотных проектов экологической направленности», – подчеркивает губернатор области Игорь Артамонов.