В январе-марте 2021 года в Банк России поступило порядка 400 обращений от жителей Липецкой области. Это на 56 заявлений меньше, чем годом ранее. Снизить количество жалоб помогли меры регулятора по реструктуризации задолженности по кредитам и предоставлению кредитных каникул.

Липчане стали реже жаловаться на банки, количество заявлений снизилось на 24% (до 204 писем). Чаще всего жителей региона беспокоили проблемы, связанные с погашением кредитов и блокировкой счетов. Количество жалоб на страховые услуги также сократилось — с 117 до 105 обращений. Основные претензии липчан касались ОСАГО, в частности, неверного назначения коэффициента «бонус-малус».

На микрофинансовые организации жители региона пожаловались 54 раза (в первом квартале прошлого года зафиксирована 41 жалоба): некоторый рост обращений связан с увеличением случаев навязывания дополнительных платных услуг при оформлении займа.

«Кроме того, Банк России получил 13 жалоб от липчан на мисселинг — клиентов вводили в заблуждение и под видом одного продукта продавали другой. Дело в том, что банки часто предлагают на своих сайтах традиционные вклады и комбинированные продукты в одном разделе. Потребитель думает, что это одно и то же, не осознавая принципиальных отличий. Приобретение сложных инвестиционных продуктов связано с риском: в отличие от депозита, они не застрахованы государством, а доходность по ним не гарантирована. Поэтому банкам было рекомендовано не размещать эту информацию в одном разделе и не предлагать неопытным инвесторам сложные продукты до введения обязательного тестирования», – подчеркивает руководитель Отделения Липецк Банка России Татьяна Божко.