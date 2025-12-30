Коллекционер времени. Как жительница Добринки Наталия Игнатова создала домашний музей

Действующая старинная мельница, которая была незаменимой вещью в хозяйстве, когда колхозникам выдавали зарплату зерном и дома его мололи на крупу для каши.

Жительница Добринки Наталия Игнатова знакома нашим читателям как любитель и знаток природы, исколесившая на своем велосипеде самые удаленные уголки нашего края, в том числе и за пределами района.

Но ее увлечения не ограничиваются только изучением природы и наблюдением за ней. Наталия — еще и большой ценитель старины. Она много лет коллекционирует предметы быта, фотографии и другие вещи, которыми пользовались наши предки в XIX-XX веках.

Под свой необычный музей любительница старины выделила целую комнату в собственном доме на улице Садовой. А дому этому недавно исполнилось 109 лет!

Дом-экспонат и история одной семьи

— Наш дом — тоже своего рода музейный экспонат, только под открытым небом, — рассказывает Наталия Игнатова. — Его построили в 1916 году. Он достался моей маме от ее подруги Зинаиды Мжачевой, за которой она ухаживала до конца. В 1993 году мы вернулись из Узбекистана, жить было негде, и тетя Зина приютила нас у себя. Так мы здесь и живем.

От прежней хозяйки остались старинный комод, этажерка, инструменты и другие вещи. Для кого-то это просто старый хлам, а для нашей героини — бесценные артефакты. Она не только ничего не выбросила, но и стала пополнять коллекцию. Экспонаты будто сами шли в руки: перекапывая огород, она нашла царские монеты времен Николая I, Николая II и Александра III. В основном это были 1 и 2 копейки.

Кровать, как у бабушки в деревне…

Пуговицы, которые являются во сне

Одна история стоит особняком.

— Долго не давала покоя такая мысль, — продолжает собеседница. — Муж тети Зины был железнодорожником, всегда, даже дома, ходил в форменной шинели и кителе. На них были такие необычные пуговицы с молоточками. Но ни одной в доме не осталось. А должны быть. Думала, надо получше поискать.



Наталия даже увидела во сне, что одна такая пуговица лежит в Стрельцах на дороге. И решила поехать туда на велосипеде. Конечно, ничего не нашла. Зато на обратном пути, в старом Сафоново, отыскала другую — старинную, с короной и клеймом мастера по фамилии Бух. Позже узнала, что братья Бух владели фабрикой по производству металлических пуговиц в Санкт-Петербурге и были известными поставщиками дворца Его Величества.

Сон не давал покоя, и Наталия снова отправилась в Стрельцы. И нашла пуговицу с надписью «РВк железные дороги». Оказалось, что такие были на форме инженеров-железнодорожников.

Позже в полях, на месте бывших деревень, она находила и армейские пуговицы. Так родилась целая коллекция.

Таких вот пластмассовых петушков хозяйки вставляли «для красоты» между оконными рамами.

Музей, который живет

Друзья и родные, зная о ее увлечении, часто приносят какие-то вещи «с историей»: бутылку из-под уксуса, которая была в ходу у хозяек в шестидесятых, туристический примус, чернильницу… Дочь Анна подарила коллекцию старых конфетных фантиков.

— Это все предметы из моего детства, — говорит Наталия Владимировна. — Однажды разбирала чердак и нашла там старые квитанции об уплате налогов куриными яйцами и молоком. Складывала свои находки в коробки.

Стол с письменными принадлежностями и лампами из 1960-х.

В 2015 году, после смерти мамы, Наталия решила превратить ее комнату в музей.

Экспозицию она любит время от времени менять — экспонатов хватает.

Комната обставлена, почти как в ее детстве: ученический стол с лампой, чернильницей, раритетными тетрадями и учебником грамматики. Здесь же — экземпляр «Литературной газеты» из пятидесятых.

На стене — рамка с семейными фотографиями 30-50-х годов. Тикают часы-ходики, правда, чуть спешат и их приходится все время подводить. На тумбочке стоит патефон. Здесь же керогаз, собранный по частям со свалки, и старые шкатулки для девичьих «секретиков».

Этот альбом с фотографиями 19-го века был специально куплен у коллекционеров для домашнего музея Наталии Игнатовой.

Этот музей — не бутафория. Комната жилая: на старинной деревенской кровати спят гости, говорят — очень удобно. Сохранился один из шести настоящих венских стульев (подарок дедушки на новоселье родителей Наталии в 1956 году), на сиденье которого она случайно обнаружила клеймо на немецком.

Есть в домашнем музее Наталии Игнатовой и новогодняя атрибутика: пластмассовый Дед Мороз, старая открытка и незамысловатые игрушки из детства.

— Я часто выкладываю в соцсетях фотографии из своего домашнего музея, — говорит Наталия Владимировна. — И они всегда вызывают большой интерес у гостей моей странички, люди оставляют восторженные отклики, особенно представители старшего поколения. Для них это возможность ненадолго вернуться в свое детство и юность. А молодежь — дети и внуки — предпочитает фотографироваться на фоне раритетов.

Рулон креповой бумаги — из него делали новогодние гирлянды. Из серпантина — колечки, из ваты — комочки снега для ёлки.

Новый год возвращает в детство

«Новый год, — вспоминает Н. Игнатова, — всегда приносит с собой сказочную атмосферу. Вспоминаю свое детство: школьную ёлку, подарки, долгие зимние каникулы.

В нашей старой школе (она располагалась в здании бывшей церкви) к праздникам готовились особенно старательно. Из класса вынимали окна (они выходили не на улицу, а в соседний зал) — получалась большая сцена. Занавес и декорации каждый год мастерил учитель рисования И. Янцев, и всякий раз сцена выглядела по-новому. В зале наряжали шикарную ёлку, начинался карнавал, а в конце нам, детям, раздавали подарки. Казалось, ничего вкуснее содержимого тех кульков не существует: карамельки, орехи, апельсины и яблоки из сада директора школы Сергея Федоровича Голубых.

Дома мы наряжали живую сосну. Отец работал в райпромкомбинате, и организация привозила ёлки для своих работников. Кстати, у папы на работе тоже устраивали для нас детские мероприятия.

А после череды праздников-утренников начинались долгожданные зимние каникулы. Время веселья и развлечений для детворы. Их нам подсказывала богатая ребячья фантазия. Мы проводила целые дни на улице, невзирая ни на какие морозы. На лошадях возили из колхозов молоко на маслозавод, мы цеплялись сзади к пустым саням и катались по дороге.

Лепили снеговиков, строили снежные крепости, до одури катались на лыжах, санках, снежных горках. Было столько снега, что иногда съезжали даже с крыши дома… Домой возвращались затемно, заледеневшие, и сразу — к печке, греться. С одежды ручьями текла вода от растаявшего в тепле снега.

А сейчас мои внуки в зимние деньки все больше у компьютеров сидят…».