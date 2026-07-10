Коллежд выпустил новых мастеров

55 молодых специалистов вышли на старт трудовой дороги. В нынешнем году Добринский филиал Усманского промышленно-технологического колледжа выпустил очередную команду востребованных профессионалов: 22 мастера растениеводства, 25 мастеров сельхозпроизводства и 8 маляров. Эти ребята уже знают, как обращаться с техникой, ухаживать за посевами и приводить в порядок здания, одним словом, готовы сразу включаться в работу. Сегодня наш разговор с руководителем филиала Андреем Сергеевичем УСТЮГОВЫМ о том, как готовят кадры, которые нужны на местах.

— Андрей Сергеевич, какие качества, на Ваш взгляд, сегодня особенно важны для успеха в этих профессиях и как педагоги старались их развить у ребят во время учёбы?

— Не только сейчас, но и во все времена в сельскохозяйственных профессиях важно любить родную землю, иметь желание с ней работать — это для мастеров растениеводства, на которых в основном обучаются девушки, а для юношей-механизаторов ещё и обязательно знание техники, на которой трудишься. Нужен интерес к своему делу, как в принципе в любой профессии. Растениеводам также требуются наблюдательность и терпение: природа не терпит суеты. Механизаторам же без технической смекалки и ответственности никак: к технике следует относиться с уважением. Мы старались развивать это не на лекциях, а прямо в полях и мастерских. Колледж помогает ребятам не просто получить диплом, а стать по-настоящему нужными специалистами.

— Что или кого из практики и учебной базы колледжа выпускники чаще всего вспоминают с благодарностью? Что для себя они считают самым полезным в реальной работе?

— Чаще всего ребята с благодарностью вспоминают учебные практики: там всё по-настоящему. Выпускники благодарят мастеров производственного обучения, интересно объясняющих своё дело. Парни-трактористы традиционно тепло отзываются о педагогах Алексее Сергеевиче Устюгове и Игоре Николаевиче Болдине, а девушки-растениеводы говорят спасибо Людмиле Владиславовне Мачневой и Любови Васильевне Афанасьевой.

— Как колледж помогает выпускникам найти своё место на рынке труда: есть ли партнёрства с хозяйствами, программы стажировок, которые помогают ребятам сразу включиться в работу?

— У нас есть целевые договоры и оплачиваемые стажировки, где студент сразу видит и зарплату, и перспективу. Поэтому многие ещё до вручения дипломов знают, куда пойдут работать. Один из главных работодателей — ООО «Добрыня». Помимо этого, наши студенты без ЕГЭ поступают в вузы на смежные профессии. К примеру, представители Мичуринского агроуниверситета постоянно приезжают к нам с профориентацией, наши ребята ежегодно поступают туда. В нынешнем году уже пятеро точно продолжат обучение. Из прошлогодних выпускников там отлично обучается Александр Требунских. Он и у нас был краснодипломником, и в вузе свои знания подтверждает.

— В 2026-м кто-то окончил ваш колледж тоже с красным дипломом? И, вообще, среди нынешних выпускников для Вас есть те, кто особенно запомнился?

— Красный диплом получили мастера растениеводства Виктория Сырова и Александра Хавлина. Они очень ответственно относились как к учёбе, так и к практике, собираются продолжить обучение в МичГАУ. Из парней хочется назвать «рукастого» юношу Егора Ночёвкина, который буквально от тракторов не отходил, во всё вникая, и Егора Шляпина. Он тоже огромный любитель техники. Оба практику проходили в «Добрыне», там же собираются трудиться. Для села, малых и больших предприятий такие специалисты — на вес золота: без них не запустить ни полевые работы, ни ремонт, ни благоустройство.

— Какие-то новые направления вы планируете развивать в колледже в ближайшие годы, чтобы подготовка специалистов оставалась востребованной и современной?

— Недавно состоялся второй выпуск профессионалов, которые проходили обучение в рамках подписанного ранее трехстороннего соглашения между администрацией Добринского округа, ООО «Добрыня» и Усманским промышленно-технологическим колледжем. Удостоверения тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категории «C» получили 7 обучающихся из школ №2 п. Добринка и с. Дубовое, лицея №1, которые в течение 8 месяцев постигали теорию и практику вождения на сельхозтехнике и успешно сдали экзамен. Продолжим это направление, популяризируя нужную в нашей местности профессию среди учащихся школ. Мы только выпустили молодых специалистов и сразу объявили набор студентов на следующий год. Уже приняли много документов от желающих обучаться у нас. Если и далее пойдёт такими темпами, то, скорее всего, в нынешнем году объявим конкурс на поступление.

— Спасибо за беседу.

Вопросы задавала Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото из архива А.С. Устюгова.