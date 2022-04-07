Подведены итоги Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, которая проходила с 1 по 31 марта на образовательной онлайн-платформе Учи.ру. Как сообщили в Отделении Липецк Банка России, участие в ней приняло около 19 тысяч школьников из Липецкой области. Наибольшую активность проявили ученики лебедянской школы № 2, школы села Тербуны, липецкой школы № 29, школы поселка Солидарность Елецкого района и других учебных заведений.

Ребята проверили свои знания по противодействию приемам мошенников и маркетинговым уловкам, планированию личных сбережений и расходов, безопасности использования банковской карты. Было уделено внимание и развитию предпринимательских качеств у юных липчан. Всего участниками олимпиады стало более 1,6 млн школьников из 85 регионов страны.

Олимпиада проводилась при содействии Банка России, Минфина России, Научно-исследовательского финансового института и Минэкономразвития России в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».