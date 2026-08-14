Колоритные панно появились в елецком детском саду после капремонта

В Ельце завершился капитальный ремонт детского сада №41. Обновление здания, которому в этом году исполняется 70 лет, стало подарком к юбилею учреждения. В техническом открытии учреждения принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Старое здание не было рассчитано на современные стандарты. В садике не было спален – дети спали прямо в игровых комнатах. После ремонта у каждого малыша появится своя кроватка в отдельной комнате.

«Детский сад – это место, где ребёнок проводит большую часть дня. И если там нет даже нормальной спальни, это не просто неудобство, а вопрос качества жизни. Мы это исправили. Теперь 70-летнее здание, которое уже не отвечало современным требованиям, стало уютным и продуманным», – прокомментировал губернатор.

Особое внимание привлекают резные панно на стенах, выполненные по инициативе педагогов. Губернатор отметил удачное сочетание красоты, местного колорита и практичности и предложил использовать подобные изделия, которые можно производить на школьных станках, и для других образовательных организаций.

Всего в этом году в Липецкой области по национальному проекту «Семья» капитально ремонтируется шесть детских садов.