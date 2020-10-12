“Колос” допустил осечку, “Родник” продолжает цепляться за шансы

“Родник” из Паршиновки одержал победу в очередном туре чемпионата Липецкой области по футболу. В упорном поединке действующий чемпион оказался сильнее ФК “Лебедянь” – 4:3.

“Родник” по-прежнему занимает второе место, имея одинаковое количество очков (по 24) с “Соколом”, но у липецкого клуба есть игра в запасе. Паршиновской команде? в свою очередь? осталось провести всего одну игру – как раз таки с “Соколом”. В ней и решится судьба чемпионства.

Добринский “Колос”, который выступает во втором дивизионе чемпионата области, в минувшем туре допустил осечку, уступив команде “Спартак-Казинка” со счетом 1:4. Единственный гол в составе нашей команды забил Николай Остроухов.

Как и “Родник”, “Колос” занимает в турнирной таблице второе место, но здесь расклад несколько иной. Второй дивизион разделен на две группы. По итогам регулярного чемпионата из каждой в финальную пульку выходят по две команды, которые разыграют между собой “золото”.

До окончания регулярного чемпионата добринцам осталось сыграть два матча. Чтобы обеспечить себе как минимум второе место в своей группе, “Колосу” достаточно обыграть “Стальной Лев” в следующем туре.