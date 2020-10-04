Спорт

“Колос” и “Факел” не смогли распечатать ворота друг друга

7 часов назад
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В центральном матче тура чемпионата Липецкой области по футболу во втором дивизионе встретились добринский “Колос” и хлевенский “Факел”.

Чувство повышенной ответственности сказалось на результате матча двух лидеров. Игра “за шесть очков” закончилась нулевой ничьей, а значит, сохранилась интрига в оставшейся части чемпионата. До его завершения еще три тура.

К настоящему моменту обе команды набрали по 25 очков, а “Колос” только по дополнительным показателям обходит “Факел” в турнирной таблице и занимает первое место.

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