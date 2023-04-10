9 апреля прошли игры 1/4 финала Чемпионата Липецкой области по волейболу среди мужских команд высшей лиги. Пары четвертьфиналистов были составлены исходя из занятых мест в подгруппах:

«Солидарность» Елецкий район – «Микс» г. Липецк ЛГПУ г. Липецк — «Заступ» г. Липецк Добринка — Елецкое ЛПУМГ Елецкий район ССП Липецкий район — Донское ЛПУМГ Краснинский район

В трех играх команды занявшие более высокие места, подтвердили свой класс и одержали уверенные победы. Только в одной игре была равная борьба. Впрочем, это и неудивительно. Ведь команда Добринки набрала одинаковое количество очков в группе с командой ЛГПУ и опустилась ниже лишь за счет чуть худшего соотношения партий.

Встреча достойных соперников и безусловно лучшая игра этого тура.

Команды поочередно выигрывали партии. Первая за Добринкой, вторая за УМГ. В третьей верх одержали опять Добринские волейболисты, хотя начало партии ничего хорошего им не предвещало. Начав с подачи соперник сразу резко ушел в отрыв 8 : 0. Даже счет 15 : 5, 19 : 7 их не смутил. Они продолжали нащупывать свою игру в этой партии и таки нашли ключики в атаке и особенно в защите. В концовке партии, набрав подряд 7 очков, они даже смогли выйти вперед 23 : 21, но проиграв один розыгрыш сразу же проиграли и еще два. Теперь уже повели газовики 24 : 23, правда добринцы не собирались сдаваться и смогли выправить ситуацию и даже довести дело до победы 26 : 24. Соблюдая очередность побед в партиях четвертая осталась за ЕЛПУМГ.

Пятая партия прошла в равной борьбе до счета 8 : 8. После этого у команды Добринского района как будто открылось второе дыхание.

Они удачно играли на блоке, а если же и удавалось пробить блок, то самоотверженно поднимали все мячи в защите. Позволив набрать сопернику девятое очко, далее набирали только они. Соответственно они и победили в пятой партии 15 : 9.

Возможно хорошая игра Добринской команды для многих стала неожиданностью, но, наверное не для них самих. Удачных сплав опытных игроков и молодежи принес свои положительные результаты. Им удалось вытеснить признанного лидера последних 6-7 лет из борьбы за медали этого чемпионата. Тем интереснее будет дальше.

Результаты прошедших игр:

«Солидарность» – «Микс» 3 : 0 (25:15; 25:21; 25:18) 55 мин.

ЛГПУ — «Заступ» 3 : 0 (25:21; 25:21; 25:23) 65 мин.

Добринка — Елецкое ЛПУМГ 3 : 2 (25:21; 19:25; 26:24; 19:25; 15:9) 97 мин.

ССП — Донское ЛПУМГ 0 :3 (18:25; 12:25; 22:25;) 51 мин.

Следующие игры полуфиналов среди команд за 1 – 4 и за 5 – 8 места определят победителей в двух раундовом противостоянии.

Пары соперников полуфинального этапа за 1 – 4 места:

Солидарность – Добринка

ЛГПУ – Донское ЛПУМГ

За 5 – 8 места:

«Микс» — Елецкое ЛПУМГ

«Заступ» — ССП.