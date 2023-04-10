9 апреля прошли игры 1/4 финала Чемпионата Липецкой области по волейболу среди мужских команд высшей лиги. Пары четвертьфиналистов были составлены исходя из занятых мест в подгруппах:
- «Солидарность» Елецкий район – «Микс» г. Липецк
- ЛГПУ г. Липецк — «Заступ» г. Липецк
- Добринка — Елецкое ЛПУМГ Елецкий район
- ССП Липецкий район — Донское ЛПУМГ Краснинский район
В трех играх команды занявшие более высокие места, подтвердили свой класс и одержали уверенные победы. Только в одной игре была равная борьба. Впрочем, это и неудивительно. Ведь команда Добринки набрала одинаковое количество очков в группе с командой ЛГПУ и опустилась ниже лишь за счет чуть худшего соотношения партий.
Встреча достойных соперников и безусловно лучшая игра этого тура.
Команды поочередно выигрывали партии. Первая за Добринкой, вторая за УМГ. В третьей верх одержали опять Добринские волейболисты, хотя начало партии ничего хорошего им не предвещало. Начав с подачи соперник сразу резко ушел в отрыв 8 : 0. Даже счет 15 : 5, 19 : 7 их не смутил. Они продолжали нащупывать свою игру в этой партии и таки нашли ключики в атаке и особенно в защите. В концовке партии, набрав подряд 7 очков, они даже смогли выйти вперед 23 : 21, но проиграв один розыгрыш сразу же проиграли и еще два. Теперь уже повели газовики 24 : 23, правда добринцы не собирались сдаваться и смогли выправить ситуацию и даже довести дело до победы 26 : 24. Соблюдая очередность побед в партиях четвертая осталась за ЕЛПУМГ.
Пятая партия прошла в равной борьбе до счета 8 : 8. После этого у команды Добринского района как будто открылось второе дыхание.
Они удачно играли на блоке, а если же и удавалось пробить блок, то самоотверженно поднимали все мячи в защите. Позволив набрать сопернику девятое очко, далее набирали только они. Соответственно они и победили в пятой партии 15 : 9.
Возможно хорошая игра Добринской команды для многих стала неожиданностью, но, наверное не для них самих. Удачных сплав опытных игроков и молодежи принес свои положительные результаты. Им удалось вытеснить признанного лидера последних 6-7 лет из борьбы за медали этого чемпионата. Тем интереснее будет дальше.
Результаты прошедших игр:
«Солидарность» – «Микс» 3 : 0 (25:15; 25:21; 25:18) 55 мин.
ЛГПУ — «Заступ» 3 : 0 (25:21; 25:21; 25:23) 65 мин.
Добринка — Елецкое ЛПУМГ 3 : 2 (25:21; 19:25; 26:24; 19:25; 15:9) 97 мин.
ССП — Донское ЛПУМГ 0 :3 (18:25; 12:25; 22:25;) 51 мин.
Следующие игры полуфиналов среди команд за 1 – 4 и за 5 – 8 места определят победителей в двух раундовом противостоянии.
Пары соперников полуфинального этапа за 1 – 4 места:
Солидарность – Добринка
ЛГПУ – Донское ЛПУМГ
За 5 – 8 места:
«Микс» — Елецкое ЛПУМГ
«Заступ» — ССП.