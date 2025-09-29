Команда “газы”!

Добринские педагоги по основам безопасности и защиты Родины сдавали спортивные нормативы, одевали противогазы и разбирали автомат Калашникова.

На базе Добринского военного комиссариата состоялись сборовые мероприятия с преподавателями «Основ безопасности и защиты Родины». Так, с недавнего времени теперь называется бывший предмет ОБЖ (основы безопасности и жизнедеятельности).

По словам военного комиссара района Сергея Копцева, подобные мероприятия проводятся для более качественной подготовки к ежегодным пятидневным сборам со школьниками. Они по традиции проходят в конце учебного года.

Сначала учителя изучали документы по подготовке граждан к военной службе. Отдельно занимались изучением строевой, огневой, тактической подготовки, общевоинских уставов.

Все педагоги разбирали и собирали автомат Калашникова. Стоит отметить, что с этим заданием легко справились не только мужчины, но и женщины, которые преподают этот предмет.

А на новом стадионе «Колос» прошли практические занятия: учителя надевали на время противогаз, сдавали нормативы по бегу. И здесь педагоги не подкачали…