Команда гимназии №64 имени В.А. Котельникова города Липецка вошла в число победителей финала профессионального конкурса «Флагманы дополнительного образования», проходившего в Санкт-Петербурге. Участники состязались в пяти направлениях: «Сохранение культурно-исторического наследия народов России», «Достижение целей в области устойчивого развития», «Профессиональное самоопределение детей и подростков», «V четверть», «Развитие научно-технического творчества детей и подростков». Липчане завоевали признание в номинации «V четверть», посвященной занятости детей в каникулярное время.

Финал проходил в течение трех дней. Конкурсантам предстояло не только продемонстрировать свои профессиональные навыки и умения, для них была подготовлена образовательная программа и стратегические сессии по наиболее актуальным вопросам развития дополнительного образования детей. Также участники посетили ведущие образовательные организаций Санкт-Петербурга, ознакомились с экспозицией учебной техники и смогли протестировать новейшие разработки в области робототехники.

Победители получили сертификаты на курсы образовательной платформы Skillbox, электронные книги, наборы для конструирования. Кроме того, победители войдут в профильную экспертную сеть экосистемы президентской платформы «Россия – страна возможностей» и получат возможность повысить свою квалификацию.

«Будущий год объявлен Годом педагога и наставника. Это означает, что особое внимание будет уделено комплексному подходу к вопросам развития педагогики и образования на всех уровнях. Победители конкурса получили много полезной информации и привезли с собой новые идеи. Теперь дополнительное образование не только в нашем городе, но и во всем регионе поднимется на новый высокий уровень», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурс входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Партнеры конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, руководство Санкт-Петербурга и Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. В этом году на конкурс зарегистрировалось более 16 тысяч участников из всех регионов России.