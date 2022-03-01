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26 и 27 февраля на территории киберспортивного клуба CyberLife прошел финальный этап всероссийских соревнований по компьютерному спорту среди студенческих команд «Всероссийская киберспортивная студенческая лига». В отборочном этапе приняли участие 128 киберспортсменов, в финальном этапе — 40.

Абсолютным чемпионом киберспортивной студенческой лиги стала команда Липецкого государственного технического университета! В большинстве дисциплин киберспортсмены набрали достойное количество баллов и получили возможность представить Липецкую область на отборочном этапе студенческой лиги, в котором им предстоит соревноваться с другими командами из своих федеральных округов.

Результаты спортивных дисциплин:

Стратегия в реальном времени (Clash Royale):

1 место – Рома Егоров (ЛГПУ-1);

2 место – Иван Пуршев (ЛГТУ-1);

3 место – Дмитрий Сибикин (ЛГТУ-2).

Соревновательная головоломка (Hearthstone):

1 место – Даниил Кондрашов (ЛГТУ-1);

2 место – Александр Рязанцев (ЛГТУ-2);

3 место – Григорий Геворгян (ЛГПУ-1).

StarCraft II:

1 место – Ден Тихомиров (ЛГТУ-1);

2 место – Анатолий Иванников (ЛГПУ-1);

3 место – Александр Голощапов (ЛГТУ-2).

Боевая арена (Dota 2):

1 место — ЛГПУ-1;

2 место — ЛГТУ-1;

3 место — ЛГТУ-2.

Counter-Strike: Global Offensive:

1 место — ЛГТУ-1;

2 место — ЛГПУ-1;

3 место – Елецкий техникум железнодорожного транспорта.