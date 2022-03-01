26 и 27 февраля на территории киберспортивного клуба CyberLife прошел финальный этап всероссийских соревнований по компьютерному спорту среди студенческих команд «Всероссийская киберспортивная студенческая лига». В отборочном этапе приняли участие 128 киберспортсменов, в финальном этапе — 40.
Абсолютным чемпионом киберспортивной студенческой лиги стала команда Липецкого государственного технического университета! В большинстве дисциплин киберспортсмены набрали достойное количество баллов и получили возможность представить Липецкую область на отборочном этапе студенческой лиги, в котором им предстоит соревноваться с другими командами из своих федеральных округов.
Результаты спортивных дисциплин:
Стратегия в реальном времени (Clash Royale):
1 место – Рома Егоров (ЛГПУ-1);
2 место – Иван Пуршев (ЛГТУ-1);
3 место – Дмитрий Сибикин (ЛГТУ-2).
Соревновательная головоломка (Hearthstone):
1 место – Даниил Кондрашов (ЛГТУ-1);
2 место – Александр Рязанцев (ЛГТУ-2);
3 место – Григорий Геворгян (ЛГПУ-1).
StarCraft II:
1 место – Ден Тихомиров (ЛГТУ-1);
2 место – Анатолий Иванников (ЛГПУ-1);
3 место – Александр Голощапов (ЛГТУ-2).
Боевая арена (Dota 2):
1 место — ЛГПУ-1;
2 место — ЛГТУ-1;
3 место — ЛГТУ-2.
Counter-Strike: Global Offensive:
1 место — ЛГТУ-1;
2 место — ЛГПУ-1;
3 место – Елецкий техникум железнодорожного транспорта.