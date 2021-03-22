Управленцы Липецка в рамках программы развития ВЭБ.РФ и Московской школы управления Сколково для 100 крупнейших городов разработали проект ревитализации двух промышленных территорий – бывшего спиртзавода и площадки на улице Тельмана. Свой проект команда города презентовала на промежуточной защите перед экспертами Сколково и ВЭБ.РФ, сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.

Редевелопмент промышленных зон предполагает создание на их месте новых жилых микрорайонов с единой архитектурной концепцией, современной социальной инфраструктурой и зонами рекреации. На территории бывшего спиртзавода помимо жилого фонда также будет создан общественно-деловой кластер с коворкингами, выставками современного искусства и площадками для проведения мероприятий.

– Реализация проектов позволит дать вторую жизнь бывшим промплощадкам, которые сегодня используются неэффективно. На их месте будут построены современные жилые микрорайоны с магазинами, кафе, комфортными и безопасными детскими площадками, зонами рекреации. Наша цель – сделать город, в котором хочется жить, именно вокруг этой задачи в Сколково мы разрабатываем проекты и проводим работу по привлечению потенциальных инвесторов, – сказала глава города Евгения Уваркина.

Сейчас по проектам идет совместная работа с компанией «ПроГород», дочерней организацией ВЭБ.РФ, которая занимается развитием комфортной городской среды. Данная команда помогает управленцам Липецка с аналитикой по рынку, формированием финансовой модели проекта и рекомендациями по мастер-планированию.

Напомним, команда Липецка в июле прошлого года стала участником программы ВЭБ.РФ и МШУ Сколково Master of Public Administration. Программа состоит из 14 модулей, объединенных в 5 тематических блоков, и проходит как в очном, так и в онлайн-формате. Особенность программы – практическая направленность. В процессе обучения ее участники получат консультации ключевых экспертов ВЭБ.РФ и институтов развития по проектам городской экономики.

Основная цель программы — передать командам городских управленцев передовые практики и знания в сфере городского менеджмента. Итогом станут разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят применить на практике полученные навыки и вывести города на новый уровень развития.