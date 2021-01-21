Команда из Липецкой епархии заняла первое место в шахматном турнире среди команд отделов по делам молодежи епархий ЦФО.

17 января 2021 года по благословению председателя Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви епископа Истринского Серафима состоялся подростково-молодёжный шахматный онлайн-турнир по блицу среди команд отделов по делам молодежи епархий Центрального федерального округа.

Соревнования прошли на базе онлайн-платформы www.play.chessking.com. Всего в турнире приняли участие 17 команд из епархий ЦФО (68 игроков в возрасте от 10 до 35 лет).

Организаторами турнира выступили Синодальный отдел по делам молодежи совместно с Федерацией шахмат Тверской области. Турнир проводился с целью укрепить дружественные связи между епархиями и популяризовать игру в шахматы через систему массовых соревнований.

От молодёжного отдела Липецкой епархии в состав команды вошли выпускники воскресных школ Липецкой епархии разных лет: Семён Казьмин, Арсений Букатин, Алексей Мощенко, Алена Ряжских.

Тренером команды стал Дзантиев Заур Аланович, президент Липецкой областной общественной организации «Федерация шахмат Липецкой области».

Призовые места распределились следующим образом: 1 место было присуждено Липецкой епархии, 2 место – Тверской епархии, 3 место – Бежецкой епархии.

Соперники оказывали нашим шахматистам достойное сопротивление, но в результате упорной и интересной борьбы команда Липецкой епархии опередила ближайших конкурентов и не проиграла ни одного матча.