Программа стажировки, организованная Международным центром инжиниринга и инноваций, прошла в турецком городе Бурса с участием липчан. Обучение прошла команда регионального центра инжиниринга и кластерного развития Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес»). Главными темами для обсуждения стали применяемые в Турецкой Республике инструменты кооперации малого и среднего бизнеса с научно-исследовательскими организациями в вопросах разработки и коммерциализации инновационных решений.

«Эта программа открывает новые возможности для участников, позволяет расширить свой кругозор и получить практические навыки в области кооперации малого и среднего бизнеса с научно-исследовательскими организациями. Надеемся, что такие стажировки будут проводиться и в будущем, позволяя участникам программы расширять свой опыт и знания в области бизнеса и инноваций», – отметил начальник регионального центра инжиниринга и кластерного развития Александр Шацких.

В первый день стажировки команда посетила технопарк Ulutek Teknopark, организованный на базе Технологического университета Ulutek. Была изучена структура и принципы функционирования технопарка, условия работы и порядок размещения резидентов, а также направления инновационной деятельности, которые осуществляют предприятия малого и среднего бизнеса на площадке технопарка. Директор Технопарка профессор доктор наук Irfan Karagӧz, открывая встречу отметил высокую заинтересованность резидентов технопарка в сотрудничестве с липецкими технологическими предприятиями. Уже сейчас компания KeŞif ArGe, занимающаяся разработками и производством стендового испытательного оборудования для электродвигателей, в лице управляющего Bulent Akyurek высказала намерения о развитии международной кооперацией с предприятиями, входящим в кластер «Долина машиностроения». Кроме того, в этот день обсуждались инновационные технологии в решении экологических проблем предприятий.

Во второй день сотрудников РЦИиКР принимали в Bursa Teknopark. Липчан очень интересовала структура и принципы функционирования Зоны развития технологий Технического университета Бурсы, а также инструменты и методы поддержки предпринимателей в коммерциализации инновационных технологий. Директор Технопарка профессор доктор наук AyŞe Bedeloğlu презентовала возможности резидентов в сфере инжиниринга в проектировании компонентов электромобилей, а также проекты в сфере инженерии, дизайна в производственном секторе.

С турецкой стороны была проявлена большая заинтересованность в методах и принципах работы с инновационными предприятиями Липецкой области, которые презентовал начальник центра Александр Шацких. Были определены потенциальные партнеры центра «Мой бизнес» и липецких предприятий, готовые делиться не только продукцией, но и интеллектуальными разработками.

Центр «Мой бизнес» Липецкой области оказывает поддержку в рамках инициированного Президентом России нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.