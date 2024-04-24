Липчане установили шесть рекордов на церемонии награждения победителей шоу «Иду на рекорд» в рамках IV Фестиваля чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Игры ГТО». Участникам нужно было выполнить один из заявленных нормативов на максимально возможный результат.

Липчане показали лучший результат в следующих упражнениях. Поднимание туловища из положения лежа на спине – Ирина Ларина (XII ступень, 40-44 лет) – 51 раз. Бег на 60 метров: Анастасия Филиппова (VIII ступень, 20-24 лет) – 8,33 секунды, Ольга Пшеничникова (X ступень, 30-34 лет) – 8,15 секунды, Иван Несмеянов (VIII ступень, 20-24 лет) – 7,41 секунды, Евгений Воравко (XI ступень, 35-39 лет) – 7,75 секунды, Алексей Кулабухов (XIII ступень, 45-49 лет) – 8,70 секунды. Имена этих физкультурников будут внесены в памятную Книгу Рекордов ГТО.

Фестиваль «Игры ГТО» проходил с 19 по 21 апреля в Сочи на территории спортивного центра ФГБУ «Юг Спорт». В соревнованиях участвовали более 400 атлетов из 38 регионов страны. «Комплекс ГТО – эффективная советская практика, позволяющая поддерживать и контролировать свою физическую форму на протяжении всей жизни. В Липецкой области сторонников движения ГТО с каждым годом становится больше – и это хорошая тенденция», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.