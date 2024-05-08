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Сегодня в Добринке прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Добринские вести», посвященная предстоящему Дню Победы.

Борьбу за переходящий кубок вели все 11 школ нашего района.

Упорная борьба шла на всех 10 этапах дистанции. Каждый участник старался первым передать эстафетную палочку своему напарнику по команде.

В итоге, преодолев почти 4 километровую дистанцию, первыми финишировали фавориты эстафеты из лицея №1 п. Добринка, остановив секундомер на красивой отметке 11 минут и 11 секунд.

Шесть секунд им уступили соперники из школы №2 районного центра.

Гимназисты замкнули тройку призеров.