Учителя этого образовательного учреждения второй год подряд участвуют во Всероссийской олимпиаде «Команда большой страны». В минувшем году они вышли на самый высокий уровень: победили соперников на всех этапах и набрали равное количество баллов с одной из липецких школ. Однако по положению в Москву должна ехать лишь одна группа, поэтому организаторы конкурса назначили дополнительное задание этим двум командам. В столицу уехали городские коллеги. Для добринцев это всё равно замечательный результат, поскольку соперниками наших учителей стали только липецкие школы (в областном центре, да и в городах в целом всё-таки, думается, больше возможностей для саморазвития и у учителей, и у их подопечных).

В нынешнем учебном году, не растеряв азарта, педагоги второй школы вновь решили испытать свои силы и даже выставили две команды для участия. И вновь одна из них стала призёром областного этапа. Вообще, олимпиада состоит из первого заочного тура, который проходит в стенах школы, второй — очный, его проводят в институте развития образования в Липецке. А в третьем этапе принимает участие команда, победившая в области, он проводится в Москве.

— Вопросы и в прошлый раз были интересные, — рассказывает капитан команды, учитель химии и биологии Елена Дмитриевна Лазутина, — и теперь тоже, с лёту не сделаешь, надо поломать голову. На дистанционных заочных этапах они, конечно, легче, чем на региональном. Списать, хочу заверить, у нас нет возможности: мы работаем под наблюдением камер. Из предложенных заданий были, например, в виде кроссворда или шифра и надо догадаться, о чём там идёт речь, также много вопросов нам задали по истории педагогики, и требовалось точно указать год, когда и кто этот метод применил в нашей работе. Немало мы увидели картинок с архитектурными ансамблями — надо было сказать, что это за творение зодчества и где находится. Это метапредметная олимпиада, охватывающая одновременно всё и вся.

Одним словом, многие задания, предложенные педагогам, раскрывали их эрудицию. И добринцы, как говорится, не ударили в грязь лицом: обошли всех на дистанционном этапе и вышли на очный тур, где их соперниками вновь стали коллеги из городских школ, в том числе знаменитых на всю область гимназии №12 и лицея №44, ещё несколько групп приехало из Ельца и Усмани. Сельскими оказались только педагоги из школы №2 п. Добринка и Кузьминских Отвержек того же Липецкого района. Всего — 16 команд. Не менее 4-х часов они решали около 40 сложных заданий.

Добринцы стали призёрами в этом состязании, показав и свою отличную функциональную грамотность, и общий кругозор, и умение быстро принимать решения. Честь образования Добринского района во Всероссийской метапредметной олимпиаде «Команда большой страны» отстаивали: учитель физики Татьяна Николаевна Какоткина, учитель математики Зинаида Ивановна Сергеева, учитель иностранных языков Ирина Петровна Матинян под командованием капитана Е.Д. Лазутиной.

— В таком серьёзном деле, — продолжает Елена Дмитриевна, — всегда важен командный дух. Каждый из нас выполнял задания из своей области деятельности, но потом, чтобы дать окончательный ответ, мы вместе всё обсуждали. В следующем учебном году не оставим этих состязаний. Наша цель — поездка в Москву.