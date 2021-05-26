Победители первого в Черноземье Инженерно-строительного чемпионата по капитальному ремонту «Build CUP» активно работают в Технической лаборатории ФКР Липецкой области. Они обследуют здания и создают новые облики многоквартирных домов.

Напомним, по итогам Чемпионата первое место заняла команда «Без башни». Три студентки строительных специальностей ЛГТУ – Александра Пахомова, Валерия Соколова и Татьяна Мальцева предложили лучшее решение кейса, получили грант на обучение в размере 100 тысяч рублей и возможность продолжить работу в Технической лаборатории Фонда капремонта. Для решения предлагался реальный многоквартирный дом в городе Липецке, где капитальный ремонт фасада запланирован на следующий год. Идеи выигравшей команды будут реализованы при проведении капитального ремонта.

В данный момент студентки занимаются разработкой колористического облика и подготовкой информации для составления паспорта фасада девяти домов в Липецке, селе Боринское Липецкого района и Усмани. Задачи непростые: выбранные многоэтажки имеют разное количество этажей и год постройки, к тому же в Усмани и на улице Детской в Липецке необходимо разработать дизайн не одного фасада, а сразу нескольких фасадов стоящих рядом многоэтажек.

Для этого девушки выезжают на объекты капремонта, производят фотофиксацию существующего фасада, а также окружения домов. После чего при помощи программного обеспечения будет составляться проект колористического решения фасада.

«После проведения нашего инженерно-строительного Чемпионата «BUILD-CUP» команда победителей и участники этого конкурса продолжают с нами работать. Мы с ребятами двигаемся, идём вперёд. Можно утверждать, что мы уже достигли главной цели проведения Чемпионата – найти талантливых молодых людей, которые в будущем будут реализовывать свои проекты. Первые успехи уже есть. Мы этому очень рады», – прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.