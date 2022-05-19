Липецкую область уже в третий раз посетит команда проекта «Поедем, поедим!». Программу в регионе будут снимать не случайно, ведь 2022-й объявлен Годом гастрономического туризма в Липецкой области, который стал приоритетным направлением для путешествий.

Съемочный процесс займет четыре дня, сообщили в областном Центре развития культуры и туризма. В первый день съемок, 24 мая, все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с ведущим программы Федерико Арнальди. Встреча состоится в 19.00 у фонтана «Липа» в Нижнем парке Липецка. Гостю можно задать вопросы и рассказать о том, чем хороши местные продукты, предложить ему традиционные липецкие рецепты и порекомендовать продегустировать любимое блюдо.

В число объектов, которые планируют посетить телевизионщики, вошли самые топовые точки показа, популярные у туристов и местных жителей. К тому же, в программе будут не только еда и рецепты, но и советы, где лучше провести отпуск или выходные, где остановиться и чем заняться. А также полезные лайфхаки для самостоятельного и организованного отдыха, этнографические находки и многое другое.

«Во время этого небольшого гастрономического путешествия команда проекта попробует все самое лучшее, что есть на Липецкой Земле, – рассказала директор Центра развития культуры и туризма Людмила Горегляд. – Гости побывают в Задонском, Данковском, Елецком и других районах. Мы подготовили и кое-что неожиданное, пока сохраню интригу. Программа планируется к выходу 18 июня, не пропустите. Пусть этот выпуск станет самым вкусным!».

Уникальное трэвел-шоу расскажет о самых лучших рецептах из разных уголков Липецкой области. Зрители увидят таинство процесса приготовления некоторых блюд и получат полезные советы, как на основе старинных рецептур создавать современные кулинарные шедевры.