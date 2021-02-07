Школьники и вице-губернатор Липецкой области Александр Рябченко дали старт серии региональных турниров по мини-футболу.

Команда Александра Рябченко и воспитанники областной комплексной спортшколы провели товарищеский матч. В итоге – ничья. Счет – 3:3.

В первом тайме «Команда Рябченко» праздновала победу.

«Ребята играли отлично, но и мы старались не отставать. Этот матч послужил своеобразным стартом областных турниров по мини-футболу, которые начнутся на следующей неделе. В их числе соревнования в рамках проекта «Мини-футбол – в школу», турниры среди специальных учебных заведений», – рассказал Александр Рябченко.

Летом в Липецке пройдут аналогичные товарищеские матчи уже с участием профессионалов из МФК ЛКС и ФК «Металлург».