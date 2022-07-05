Командный забег «Прочный плав» пройдет в Парке металлургов областного центра 16 июля. Предполагается, что в нем примут участие 500 человек. Организаторы — НЛМК и фонд «Милосердие» — подготовили 80 командных и 100 индивидуальных слотов на дистанциях в три, пять и десять километров. Все они пройдут по лесопарковой зоне. Забег бесплатный, при этом каждый участник получит стартовый пакет и памятную медаль. А команда-победитель — сертификат на 100 тысяч рублей. Предусмотрены призы и для чемпионов в индивидуальных зачетах. Отдельные номинации ждут юных спортсменов. Дети до 10 лет преодолеют дистанцию в 400 метров, атлеты от 11-16 лет пробегут 800 метров.

Каждый участник внесет свой вклад в благоустройство Липецка. Организаторы планируют высадить в городе количество деревьев равное числу участников забега. Чтобы стать участником забега «Прочный сплав» необходимо пройти регистрацию на сайте.

Завершится забег большим праздником в Парке металлургов, центральные аллеи которого превратятся в бульвары, аллеи и улицы. У каждой локации будет свое название. Так, на бульваре творчества будет работать уличный театр, на улице Семейной откроется экомастерская. Предусмотрена и большая концертная программа.

«В Липецкой области развивается спорт. Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Липчане готовятся, регулярно выходят на пробежки, и благодаря этому бег становится для них любимой привычкой. Будем и дальше поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.