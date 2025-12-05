Команды вузов Липецкой области вышли в финал Всероссийского конкурса по молодежной политике

Четыре команды из вуз Липецкой области успешно прошли отбор и вошли в шорт-лист Всероссийского конкурса команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности. Ими стали команды, представляющие Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина, Липецкий государственный технический университет и Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Проект реализуется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Российским обществом «Знание».

«Конкурс команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности, который мы проводим совместно с Российским обществом «Знание» помог нам и нашему Экспертному совету увидеть и оценить результаты деятельности команд за период 2023–2025 годов. Критерии для оценки заявок команд вузов были ориентированы на выявление условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах» — подчеркнула заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Всего на конкурс было подано 866 заявок из 82 регионов страны. По итогам экспертной оценки в финал прошли 143 команды, включая представителей четырех вузов Липецкой области. Заявки оценивались по ключевым критериям, включая грантовую поддержку, развитие инфраструктуры, информационную активность и достижения.

«Этот конкурс позволил нам в очередной раз убедиться в том, что в российских вузах сформированы профессиональные команды, которые успешно ведут системную работу по ключевым направлениям молодежной политики», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Финальный этап конкурса пройдет в декабре 2025 года. 136 лучших команд, включая финалистов из Липецкой области, представят свои проекты в формате очных выступлений и лекций на базе крупнейших российских вузов. Итоги конкурса будут подведены и торжественно объявлены 18 декабря в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности. В этот день будут названы 27 проектов-победителей в основных и специальных номинациях.

«Наш регион сделал серьёзную заявку на всероссийском уровне. Команды липецких вузов доказали, что они среди сильнейших в стране. Это огромный успех и повод для гордости. Каждая из этих команд — драйвер позитивных изменений в студенческой среде. Желаю наставникам и студентам блестяще защитить свои проекты и вернуться домой с заслуженными наградами», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.