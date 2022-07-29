Общественное пространство обустроили в Краснинском районе в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». в районе улицы Парковая в селе Сотниково Краснинского района преобразили пешеходную зону.

Ранее в центре села преобразили общественное пространство и установили в нем малые архитектурные формы в стиле русских народных сказок. Место сразу стало точкой притяжения жителей. Теперь на улице Парковая появились тротуар, выполненный в плитке, озеленение, беседки-веранды и полукруглые скамейки.

«Улучшение качества жизни людей в селах и деревнях входит в число первоочередных задач региональной власти, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – В каждом районе сегодня появляются новые общественные пространства. Мы стремимся к тому, чтобы наши муниципалитеты выглядели чисто, красиво и уютно».

Улица Парковая проходит по самому центру села, где расположено много частных домов. Кроме того, рядом находятся Дом культуры и памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«Национальный проект затрагивает очень широкий спектр сфер – это преображение парков и скверов, обустройство детских площадок, создание пешеходных зон. Все это необходимо для комплексного благоустройства территорий и повышения комфорта самих жителей», – отмечает начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев.