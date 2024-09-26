Комитет по регулированию ремесленной деятельности Липецкой торгово-промышленной палаты провел первое заседание при участии представителей органов власти, центра «Мой бизнес», центра развития креативных индустрий Липецкой области, Липецкой ТПП и предпринимателей. Президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов обозначил основные цели комитета – создание в регионе комфортной среды для развития сферы креативных индустрий на основе взаимодействия ремесленников с региональной и муниципальной властью на всех этапах. Основой этого процесса должен стать региональный закон о ремесленной деятельности. Для глубокой проработки всех составляющих данного законопроекта необходимо создать рабочую и экспертную группу.

Отмечено, что ремесленная деятельность для региона – это еще один режим налогообложения, который принесет поступления в бюджет, так как статус ремесленника подразумевает обязательный ремесленный сбор. Рабочая группа наметила первые шаги в реализации поставленных целей. Это проведение в области ремесленных фестивалей межрегионального значения, а также создание ремесленного центра, который станет не только точкой притяжения туристов, но и значительным дополнением к системе профессионального образования, где школьники смогут овладевать навыками ремесленного мастерства.

«Липецкая область активно развивает проекты системы занятости по созданию комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности. Меры поддержки МСП каждый год пересматриваются и совершенствуются с учетом текущих реалий. Сейчас пристальное внимание уделяется креативным индустриям, поскольку многие липчане занимаются бизнесом в этой сфере. Они воплощают в жизнь интересные идеи, которые востребованы у жителей региона, а значит они полезные и нужные. Будем им помогать», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также на заседании выбрали председателя Комитета. Им стала член Липецкой ТПП, руководитель инициативной группы по развитию ремесленных производств в Липецкой области Екатерина Позднякова.